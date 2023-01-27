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    TOGG özel seri

    TOGG “100. yıl özel seri” olarak 2023 adet araç sunacak. Bunların ön sipariş hakkı NFT ile gelecek.

    TOGG özel seri
    TOGG, dijital platformu Trumore'u, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma açtı.

    Bu uygulama üzerinden başlatacağı açık artırma ile Cumhuriyetimiz'in 100. yılına özel olarak hazırlanan 2023 adet NFT'nin (Nitelikli Fikri Tapu) satışa sunulacağını açıkladı.

    Siber- Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel ve Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan 2023 adet özel NFT'den birine sahip olan kullanıcıların, özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkını elde edecekleri belirtildi.


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