Metin Çayır nükleon laboratuvar cihazları hakkında bilgi verdi

Nükleon Laboratuvar 2008 yılında Ankara ilinde küçük bir atölyede çalışma hayatına başlamıştır. Kurulmuş olduğumuz ilk günden itibaren Ar-Ge alanında yapmış olduğumuz yatırımlar ile birlikte şuanda patentli iki markamız ve 2000 metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip tesisimiz ile hizmet vermekteyiz. Şirketimizde onlarca alanında uzman mühendis ve teknik personel görev almaktadır.

Ülkemizde laboratuvar sistemleri ve cihazları alanında kullanılan birçok ekipmanın üretimi, yedek parça temini, bakım ve onarımı gibi alanlarda şirketimiz tamamen yerli ürünler ve teknoloji kullanarak üretim gerçekleştirmektedir. 2008 yılında başlayan yolcuğumuz ile birlikte öncelikli olarak dışa bağlılığı bitirerek kendi öz sermayemiz ve teknolojimiz ile laboratuvar cihazları geliştirmeyi hedefledik. Günümüze geldiğimizde nükleon laboratuvar yüzlerce farklı ürün çeşitliliği ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu tüm laboratuvar cihazlarını yerli imkanlar ile üretebilmektedir.

Uluslararası Vizyon, Global Kalite

Nükleon laboratuvar olarak faaliyete başladığımız ilk günden itibaren öncelikle uluslararası arenada adından söz ettirecek kaliteye sahip olmak öncelikli amacımız olmuştur. Bu alanda yapmış olduğumuz yatırımlar ile dünyanın birçok farklı ülkesinden kurum ve kuruluşlara hizmet vermekteyiz. Global alanda yapmış olduğumuz yatırımlar ile ülke ekonomisine doğrudan katkı sunmanın gururu ile birlikte artık yurt dışından alan değil yurt dışına satan ve bu alana yol çizen bir sistemi yönetmekteyiz.

Nükleon laboratuvar cihazları olarak dünya standartlarında yapmış olduğumuz üretimler ile laboratuvar cihazları ve malzemeleri alanında sektörün ihtiyaçlarına yön vermekteyiz. Yapmış olduğumuz Ar-Ge yatırımları ile gelişen ve sürekli olarak büyüyen yapımız ile her zaman en kaliteli ürünleri çözüm ortaklarımıza sunmaktayız.

Metin Çayır Kimdir?

Metin Çayır, Ankara doğumlu bir iş adamı olarak ilk ve orta öğrenimi çeşitli okullarda başarı ile tamamlamıştır. Lise öğrenimini muhasebe ve finansman üzerine tamamladıktan sonra Üniversite öğrenimini de işletme lisans programında tamamlamıştır. Tüm hayatı boyunca ticaret ve finans alanında sürdüren Metin Çayır birçok farklı sektörden firmada yönetim pozisyonlarında görev yapmıştır.

Farklı sektörlerde çalıştıktan sonra şuan ki alanı olan laboratuvar cihazları alanında 2008 yılında pazarlama ve üretim pozisyonlarında bir süre görev aldıktan sonra ülkemizin bu alandaki gelişimine katkı sunacak Nükleon laboratuvar cihazlarını hayata geçirmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Çayır yapmış olduğu atılımlar ve almış olduğu eğitimler ile üretimden yazılıma kadar tamamen yerli imkanları kullanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Alanında yetişmiş ve tecrübeli personeller ile çalışan Metin Çayır işletme uzmanı olmasının haricinde almış olduğu eğitimler ile yazılım sistemleri alanında bilgilidir. Tüm bunların ışığında Metin Çayır olarak öncelikli hedefim her zaman geliştirilebilir sistemler ile alanının en iyisi olmaktır.

Yasal uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz medya sorumlu değildir.