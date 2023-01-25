Görünmek istemeyenler dikkat! Instagram'da bugün aktif ne demek, ne anlama geliyor? INSTAGRAM AKİTF ÖZELLİĞİ kapama nasıl yapılır?

INSTAGRAM BUGÜN AKTİF NE DEMEK?

Instagram DM kutusunda kullanıcıların bilgisi olarak yer almakta olan bugün aktif ibaresi, kullanıcının 24 saat içerisinde Instagram'da aktif olduğunu bildirmektedir. Instagram bu özelliğin kullanma seçeneğini kullanıcılara sunmakta bu nedenle isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatabilirler.