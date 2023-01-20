Teknoloji şirketlerin işte çıkarma dalgası: Google'ın ana kuruluşu Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

Pichai, "İş gücümüzü yaklaşık 12 bin kişi azaltmaya karar verdik." ifadesini kullandı.
ABD'de işten çıkarılan çalışanların halihazırda bilgilendirildiğini belirten Pichai, diğer ülkelerde işten çıkarılması planlanan çalışanların ise süreçlerinin yerel yasalar ve uygulamalar nedeniyle daha uzun süreceğini aktardı.
TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUM
Pichai, bu karardan duyduğu üzüntüyü paylaşarak, "Bu değişikliklerin Google çalışanlarının yaşamlarını etkileyeceği gerçeği üzerimde çok büyük bir ağırlık oluşturuyor ve bizi buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.