Teknoloji şirketlerin işte çıkarma dalgası: Google'ın ana kuruluşu Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

Mobil araç çağırma uygulaması Lyft, çalışanlarının yüzde 13'ünü veya 683 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Lyft'in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer tarafından konuya ilişkin çalışanlara gönderilen yazıda, "Ekonomide ortaya çıkan çeşitli zorluklar var. Gelecek yıl için olası bir resesyonla karşı karşıyayız ve araç paylaşımı sigortası maliyetleri artıyor." ifadeleri kullanıldı.

META 11 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, 9 Kasım'da şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 azaltmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktardı.

Zuckerberg, isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve gelecek yılın ilk çeyreğine kadar işe alımlara ara vererek daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım attıklarını belirtti.