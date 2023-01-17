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    • Teknoloji
    • 17.01.2023 18:22
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    • 17.01.2023 18:22
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    Apple iPhone 2023 YENİ ZAMLI FİYAT LİSTESİ! iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 kaç TL oldu 2023? Apple ürünlerine zam mı geldi?

    Apple 2023 yeni, güncel fiyat listesi araştırılıyor. Apple, yeni cihazlar için çalışmaları sürdürürken son model iPhone'larda da fiyat güncellemesine gitti. Peki, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 kaç TL oldu 2023? Apple ürünlerine zam mı geldi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Apple iPhone 2023 YENİ ZAMLI FİYAT LİSTESİ!

    Son dakika haberine göre Apple Türkiye, bazı ürünlere zam yaptı. Apple kullanıcıları ve Apple almak isteyenler 'Apple ürünlerine zam mı geldi?' sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 yeni, güncel fiyat listesi...

    APPLE ÜRÜNLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

    iPhone 14 30,999 TL'den 32,999 TL'ye
    iPhone 14 Pro 39,999 TL'den 41,999 TL'ye
    iPhone 14 Plus 34,999 TL'den 36,999 TL'ye
    iPhone 14 Pro Max 43,999 TL'den 45,999 TL'ye
    3 inç Macbook Pro 27,999 TL'den 31,999 TL'ye yükseldi.

    iPhone 13 ve önceki serilerin fiyatlarında herhangi bir değişim yapmayan Apple, iPhone 14 serisinin fiyatlarını ise yeniledi.

    DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Mac tarafında ise Apple M1 çipli MacBook Air 21.999 TL, Apple M2 çipli MacBook Air 29.999 TL ve Apple M2 çipine sahip 13 inç MacBook Pro 31.99 TL'den satılacak. 14 inç MacBook Pro Apple M2 Pro çipli sürümü 49.999 TL ve M2 Max çipli sürümü ise 77.499 TL'den satışa sunulacak.

        Mac mini tarafında ise büyük bir güncelleme söz konusu. Apple M2'li Mac mini 14.499 TL, Apple M2 Pro'lu sürüm 19.499 TL ve Apple M2 Max'li sürüm ise 31.999 TL'den satılacak.

        Apple A10 işlemcili 10. Nesil iPad is 11.299 TL'den müşterilerini bekleyecek. Apple M2'li 11 inç iPad Pro 20.499 TL ve 12.9 inç iPad Pro 28.499 TL olarak listeleniyor.
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        Haberler Teknoloji Apple iPhone 2023 YENİ ZAMLI FİYAT LİSTESİ! iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 kaç TL oldu 2023? Apple ürünlerine zam mı geldi?
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