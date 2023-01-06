İfşaların ardından dikkat çeken saldırı! Twitter'da büyük sızıntı: Milyonlarca kullanıcının e-posta adresleri paylaşıldı

Twitter'ı satın alan Elon Musk, geçmiş yönetimin ABD seçimleri dahil olmak üzere sosyal, siyasi ve ekonomik gündemler kapsamında gerçekleştirdiği manipülasyonu ifşa etti. İfşaların ardından Twitter ve ABD'nin derin güçleri arasındaki kirli ilişkiler tüm çarpıklığıyla ortaya çıktı. Yaşananların ardından dikkat çeken bir saldırı gerçekleşti. Bir grup bilgisayar korsanı Twitter'a sızarak, milyonlarca kullanıcını elektronik posta adreslerini sızdırdı.
KİMLİKLERİ İFŞA EDİLEBİLİR
Siber güvenlik firması Hudson Rock'un yöneticilerinden Alon Gal, bilgisayar korsanlarının milyonlarca Twitter kullanıcısına ait verileri ele geçirdiğini söyledi.
Gal, ele geçirilen bilgiler arasında 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısına ait elektronik posta adresinin de olduğunu belirtti.
Elektronik posta adreslerinin ele geçirilmesinin oldukça "önemli" olduğunu kaydeden Gal, bu durumun Twitter hesaplarının ele geçirilmesine ve kullanıcıların kimliklerinin ifşasına kadar gidebileceğine dikkati çekti.
E-POSTA ADRESLERİ DOĞRU
Diğer yandan, bir bilgisayar korsanlığı forumunda ücretsiz yayınlanan verileri indirdiğini duyuran bir teknoloji sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu elektronik posta adreslerinin doğru olduğu ifade edildi.