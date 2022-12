Casper Excalibur’dan 2023 yılında oyun sektörüne damga vuracak 6 trend!

Dünya çapında 300 milyar dolarlık pazar payına sahip oyun endüstrisi büyümeye ve gelişmeye son sürat devam ederken bu büyüme, bilgisayar, mobil cihazlar ve oyun konsolları gibi farklı birçok platformda yer alan oyunların gelişmesine katkı sağlıyor. Gelecek dönemde bulut tabanlı oyun pazarının genişlemesinden e-spor'un çok daha popüler hale gelmesine, kripto paraların oyun sektörüne olan etkisinden, güçlü donanımlara sahip bilgisayarların tercih edilmesine kadar 2023'e damga vuracak trendleri Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur sıralıyor.

1. Bulut oyun pazarı genişleyecek. Bulut oyun pazarı her geçen yıl pazar payını artırmaya devam ediyor. Video oyunlarını uzak sunucularda çalıştıran ve bunları doğrudan bir kullanıcının cihazına yönlendiren bulut tabanlı oyunlar, doğrudan yerel bir oyun sistemine yükleme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için oyunseverlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlardan bir tanesi. Önde gelen telekomünikasyon şirketleri ile oyun geliştiricilerinin 5G teknolojisine yaptığı yatırım ve bu alandaki gelişmelerle birlikte bulut tabanlı oyunların, oyun sektöründe gelecek yılların en önemli trendlerinden bir tanesi olması bekleniyor.

2. Mobil oyunlar gaming sektörüne damga vuracak. Mobil oyunlar hem konsol hem de bilgisayar oyunlarını geride bırakarak dünya çapında en çok tercih edilen oyun türü. Hemen herkesin bir akıllı telefona sahip olduğu varsayıldığında mobil oyunların erişilebilir olması, popülaritesinin ana nedenlerinden bir tanesi. Mobil oyunlara yönelik artan talep AR, VR, bulut tabanlı oyunlar ve 5G gibi çeşitli teknolojik gelişmeler, gelecek dönemde mobil oyunlara olan talebin artacağını gösteren en önemli parametreler.

3. Kripto paraların oyun dünyasındaki yeri artacak. Kripto paralar günümüzün en popüler kavramlarından biri ve her geçen gün etkisi büyümeye devam ediyor. Bu sanal paralar tabii ki oyun sektörüne de giriş yaptı ve artık oyunlardaki sanal ürünleri satın almak için bu paralar kullanılabiliyor. Gelecek dönemde oyun endüstrisi, ödeme genişletme yoluyla yeni oyuncuları ve yeni gelir akışlarını hedeflediğinden, kripto para kullanımının oyun sektöründe istikrarlı bir artış göstermesi bekleniyor.

4. Güçlü donanımlara sahip cihazların şık tasarımla buluştuğu bilgisayarlar tercih edilecek. Oyun sektörünün amiral gemisi tabii ki güçlü ekran kartları ve güçlü işlemcilerle donatılmış gaming bilgisayarlar. Yeni oyunların son derece güçlü donanımlara gereksinim duymasıyla birlikte oyun bilgisayarları burada çok önemli bir noktada konumlanıyor. Fakat kullanıcılar, bir oyun bilgisayarından sadece yüksek performans beklemiyor. Güçlü donanımlara sahip cihazların, şık tasarımlarla buluştuğu bilgisayarları kullanıcılar daha çok tercih etmeye başladı. Gelecek dönemde de oyunseverlerin en önemli talebinin hem üstün teknolojiye hem de trend tasarımlara sahip oyun bilgisayarları olacağı öngörülüyor.

5. Sanal gerçeklik teknolojisi en sürükleyici oyun deneyimini yaşatacak. Oyun severlere benzersiz deneyimler yaşatan gaming aksesuarlarının her geçen gün önemi artıyor. Her şeyin gerçek gibi göründüğü, bilgisayar tarafından oluşturulan sanal ortamlarda oyun oynamanın zevkine varan oyunseverlerin bir numaralı tercihi olan sanal gerçeklik veya kısaca VR, son yılların en trend gelişmelerinden bir tanesi. Oyunseverler, VR oyunları defalarca kez bitiriyor ve en sürükleyici oyunu deneyimini yaşadıklarını belirtiyor. 2023 yılında da VR tabanlı oyunlara talebin artması ve yeni çıkacak teknolojik cihazların da bu doğrultuda şekilleneceği tahmin ediliyor.

6. E-spor daha da popüler hale gelecek. E-sporun son dönemlerdeki yükselişinin, oyuncuların bu çok oyunculu platformlardaki sosyal etkileşiminden kaynaklandığı söylenebilir. Oyun endüstrisinin bakış açısını tamamen değiştiren e-spor endüstrisinin, yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılına kadar 1,87 milyar dolara ulaşması beklenirken teknolojik gelişmelerin de e-spor pazarının büyümesine katkıda bulunacak birçok gelişmenin önünü açması bekleniyor.

CASPER HAKKINDA:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 2. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

