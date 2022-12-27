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    • Teknoloji
    • 27.12.2022 11:01
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    • 27.12.2022 11:01
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    Instagram 2022 Recap Reel videosu NASIL YAPILIR? Sosyal medyada yeni yıl akımı! Instagram 2022 özeti videosu nasıl hazırlanır?

    Instagram'da 2022 yılını nasıl geçirdiğinize dair bir kolaj oluşturmak isteyip, nasıl yapılacağını bilmeyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında yer alan bu akım sosyal medyada giderek popülerliğini arttırıyor. İşte Instagram 2022 Recap Reel videosu hazırlama yöntemi...

    takvim.com.tr
    Instagram 2022 Recap Reel videosu NASIL YAPILIR?

    Instagram'da 2022 yılını nasıl geçirdiğinize dair bir kolaj oluşturmak isteyip, nasıl yapılacağını bilmeyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında yer alan bu akım sosyal medyada giderek popülerliğini arttırıyor. İşte Instagram 2022 Recap Reel videosu hazırlama yöntemi...

    2022 YILININ ÖZET REELS'I NASIL YAPILIR?

    🔶2022 yılının özetini oluşturmak için Instagram uygulamasında 'Reels' menüsüne tıklanır.

    🔶 Recap Reel şablonunu bulunur.

    🔶 Anasayfa'da '2022 özet Reels'ınızı oluşturun' menüsüne girilir.

    🔶Şablonu seçtikten sonra en az üç en fazla 14 adet fotoğraf veya video seçerek Reels videosu oluşturulur.

        🔶Instagram, bu görüntüleri otomatik olarak Bad Bunny, Priah Ferguson ve DJ Khaled'in müzikleriyle birleştirir.

        🔶Bir yıl boyunca paylaşılan ve içinde en çok beğenilen 3 hikayeyi birleştirerek küçük bir Reels oluşturulur.

        INSTAGRAM AVATAR AKIMI NEDİR?

        Son zamanlarda Instagram kullanıcıları kendi avatarlarını takipçileri ile paylaşıyor. Yapay zekayı kullanarak avatara dönüştürülen fotoğraflarını paylaşmak Instagram'da yeni bir akım oluşturdu.

        INSTAGRAM AVATAR RESMİ NASIL YAPILIR?

        Instagram'da yeni akım olan avatar resmi nasıl yapıldığı merak ediliyor. Yapay zeka ile fotoğrafını avatara dönüştürülmesi bir uygulama sayesinde elde ediliyor.
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        Haberler Teknoloji Instagram 2022 Recap Reel videosu NASIL YAPILIR? Sosyal medyada yeni yıl akımı! Instagram 2022 özeti videosu nasıl hazırlanır?
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