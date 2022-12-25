Sözde 'özgür kuş' özde ABD istihbaratının maşası! Elon Musk ifşası Twitter arka planındaki kirli operasyonu gün yüzüne çıkardı

Elon Musk'ın Twitter'ısatın almasının ardından yayınladığı belgeler sosyal medyada 'özgürlük' naralarının ne kadar suni olduğunu ortaya çıkardı. ABD'nin derin güçleri tarafından manipülasyon için kullanıulan platform, artık ABD ve Avvrupalı güç sahiplerinin hedefinde.

SAVAŞIN ARKASINDA NE VAR?

Elon Musk'ı artık tüm dünya tanıyor. ABD'li milyarder. Dünyanın en zenginlerinden biri. Kişisel serveti 178 milyar dolar. Elektrikli arabalardan uzay yolculuğuna kadar birçok alanda lider durumunda. Bundan 8 ay önce Musk ne zaman ki geç "Twitter'ı satın almak istiyorum" dedi ortalık karışmaya başladı.

Nitekim dediğini yaptı. Ekim ayında 44 milyar dolara ünlü sosyal ağ sitesinin yeni sahibi oldu. İşte bu satın almadan sonra ana akım medyanın Musk'a karşı tavrı daha da sertleşti ve adeta 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Peki bu savaşın arkasında ne var?