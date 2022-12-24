Sosyal medyada yeni yıl akımı! Instagram 2022 özeti videosu nasıl hazırlanır? Instagram 2022 Recap Reel videosu NASIL YAPILIR?

Instagram'da 2022 yılını nasıl geçirdiğinize dair bir kolaj oluşturmak isteyip, nasıl yapılacağını bilmeyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında yer alan bu akım sosyal medyada giderek popülerliğini arttırıyor. İşte Instagram 2022 Recap Reel videosu hazırlama yöntemi...
2022 YILININ ÖZET REELS'I NASIL YAPILIR?
🔶2022 yılının özetini oluşturmak için Instagram uygulamasında 'Reels' menüsüne tıklanır.
🔶 Recap Reel şablonunu bulunur.
🔶 Anasayfa'da '2022 özet Reels'ınızı oluşturun' menüsüne girilir.
🔶Şablonu seçtikten sonra en az üç en fazla 14 adet fotoğraf veya video seçerek Reels videosu oluşturulur.