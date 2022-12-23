MEB Robot ve Baykar Uçan Araba robotik geliştirmeye imkan tanıyan Riders ile etki alanını genişletiyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen MEB Robot Yarışması ve Teknofest kapsamında Baykar tarafından hayata geçirilen Uçan Araba Yarışması ile her yıl yüzlerce genç robotik kodlama dünyasına ilk adımını atıyor. Türkiye'nin ilk online robotik platformu olan Riders ise Türkiye'nin iki büyük organizasyonunda altyapı sağlayıcısı olarak gençlerin, herhangi bir robotik kit maliyeti altına girmeden, diledikleri yerden kodlama yapabilmesine imkan tanıyor. Bu yıl uluslararası çapta 14'üncüsü düzenlenen MEB Robot Yarışması, bu alanda Türkiye'nin en çok katılım gösterilen yarışması niteliği taşıyarak Türkiye'nin geleceğine umut veren gençler yetiştiriyor. 10 binden fazla öğrencinin 4 binden fazla fiziksel robotu kodladığı bu yarışma, Türkiye'deki öğrencilerin robotik kodlama ile tanışmasında çok büyük önem taşıyor.



SENARYOLARIN SİMÜLASYONU

14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda bir ilk gerçekleşti. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Riders arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde MEB Robot Yarışması'na Sanal Robot Yarışma etabı eklendi. Yarışmaların ortaya çıkardığı rekabet duygusu ile öğrencilerin robotik ve kodlama becerilerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak üzere en yoğun katılımın olduğu 6 kategoride; Riders platformu üzerinden ön eleme etabı yapıldı. 15'incisi düzenlenecek MEB Robot Yarışması'nda yine Sanal Robot Yarışmaları'nı üstlenecek olan Riders'ta öğrenciler, birbirinden heyecanlı robotik senaryoları simüle etme şansına sahip olacak. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uçan Araba Yarışmaları ile Baykar, lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bir araya getiriyor, Türkiye'nin yenilikçi teknolojilerde sahip olduğu yeteneği bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugüne kadar robotik, makine öğrenimi, otonom teknolojiler gibi pek çok alanı yüzlerce öğrenciye sevdirmeyi başaran Riders, Uçan Araba Yarışmaları'nın altyapı üstlenicisi olarak eğitim ve rekabeti aynı çatı altında buluşturuyor. Gerek takım, gerekse bireysel olarak katılıma açık olan Uçan Araba Yarışması, mezun seviyesindeki katılımcıların da başvurularını kabul ediyor ve firmalar ile küçük girişimlerin de kendi aralarında rekabet edebilmesine imkan tanıyor. (Timur SIRT)

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