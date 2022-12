Casper’dan 2023 yılında teknoloji dünyasına damga vuracak 5 trend!

Sadece bir tuşa tıklayarak veya bir düğmeye basarak dünya çapında iletişim kurmak gelişen teknolojiyle birlikte mümkün hale geldi. Özellikle son 10 yıl içinde teknolojinin geldiği nokta birçok kullanıcıyı oldukça heyecanlandırırken teknolojideki gelişimin ivmesi de gün geçtikçe artıyor. Yapay zeka teknolojisinin ilerlemesinden yüksek hızlı internetin kullanılmasına, genişletilmiş gerçeklikten Metaverse'ün yaygınlaşmasına kadar birçok gelişme kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirirken Türkiye'nin teknoloji markası Casper, 2023 yılı ve sonrasında teknoloji dünyasını bekleyen 5 trendi paylaşıyor.

1. Yapay zeka teknolojisi, 2025 yılına kadar 190 milyar dolarlık devasa bir sektöre dönüşecek. Yapay zeka, son 10 yılda inanılmaz bir gelişme gösterdi. Yapay zekayı hali hazırda akıllı telefonlarda bulunan kişisel asistanlardan, navigasyon uygulamaları ve diğer pek çok uygulamadan biliyoruz. Gelecek dönemde tüketici içgörülerini belirleme, etkileşimleri analiz etme, yetkililerin kaynak kullanımı hakkında daha iyi kararlar vermesini sağlayacak şekilde yapay zekanın kullanımı yaygınlaşacak. Yapılan bir pazar araştırmasına göre 2023 yılında bilişim ve yapay zeka sistemlerine yapılacak küresel harcamanın 57 milyar doları aşması beklenirken 2025 yılına kadar sektörün, 190 milyar dolarlık devasa bir potansiyele ulaşması bekleniyor. Yapay zekanın sektörel etkilerinin artmasıyla birlikte Ar-Ge çalışmalarında, programlama, test çalışmaları, destek ve bakım gibi alanlarda da yepyeni iş fırsatları yaratmasını bekliyoruz.

2. Metaverse tüm normlarımızı değiştirecek ve yepyeni fırsatlar yaratacak. Yepyeni bir çağın başlangıcındayız. İnternet teknolojisinin yarattığı etkinin benzerini yaratabilecek mega bir trend ortaya çıktı; Metaverse. Fiziksel ve sanal gerçekliğin ortak bir çevrimiçi alanda birbirine karıştığı bu dijital evrende çalışma, alışveriş yapma, iletişim kurma ve eğlence şeklimiz bile dönüşecek. Metaverse, şirketler için sosyal varlıklarını arttırmaktan ofis çalışmalarına, bireysel ödemelerden, sağlık hizmetlerine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yepyeni ve son derece büyük fırsatlar yaratacak. Yapılan pazar araştırmalarında Metaverse sektörünün gelecek birkaç yıl içinde 800 milyar dolara, 2030'da ise 2,5 trilyon dolara kadar ulaşması bekleniyor.

3. Güçlü performansa ve aynı zamanda şık tasarımlara sahip bilgisayarlar tercih edilecek. Uzaktan çalışma, online eğitimler ya da oyun oynamak için bir bilgisayara olan ihtiyaç arttı. Ancak 2023 ve sonrasında bu ihtiyacın daha yüksek performansa evrilmesi bekleniyor. Özellikle bir oyun bilgisayarının sağladığı performans kriterleri, yoğun grafik özellikleri ve donanım isteyen iş alanlarında da profesyoneller tarafından tercih ediliyor. Kullanıcılar hem iş hem de eğlence için donanımsal açıdan güçlü masaüstü bilgisayarlara ya da mobilleşmenin verdiği konforla güçlü laptoplara fazlasıyla ilgi gösterecek. Gelecek yıllarda tüketici tercihlerini her ne kadar güçlü performansa sahip bilgisayarlar belirleyecek olsa da kullanıcılar cihazlarında şık bir tasarım da isteyecekler. 2023 yılında güçlü donanımların şık tasarımlarla buluştuğu bilgisayarların tercih edilmesi bekleniyor.

4. Genişletilmiş gerçeklik her sektörde fark yaratacak. Reel ve sanal dünyayı birleştiren genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisi, arttırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve karma gerçeklik (MR) gibi bugün sahip olduğumuz ve son derece yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan sürükleyici teknoloji deneyimlerinin tamamını kapsıyor. Herhangi bir somut varlığı olmadan sanal bir gerçeklik yaratan bu teknoloji, dünyanın sabit sınırlarından kurtulmak isteyen tüm kullanıcılar arasında son derece popüler durumda. İlerleyen dönemde bu alana yapılacak yatırımlarla birlikte genişletilmiş gerçeklik teknolojisi hayatımızın hemen hemen her alanında kendini hissettirecek.

5. 5G teknolojisinin 2023'te hayatlarımızda devrim yaratması bekleniyor. 5G teknolojisi, beşinci nesil hücresel ağ standartları olan mobil teknolojideki en son gelişmedir. Daha yüksek veri hızları, düşük gecikmeli iletişim ve daha yüksek mobil cihaz veri sınırları ile karakterize edilen mobil donanım için en son işletim standartını sunan 5G teknolojisiyle birlikte kullanıcılar, inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. 3G ve 4G teknolojileri internette gezinmemizi, veri odaklı hizmetleri kullanmamızı, müzik ve video platformlarını rahatlıkla kullanmamızı sağlarken 5G teknolojisinin hayatlarımızda devrim yaratmasını bekliyoruz. Dünya çapında hemen hemen her telekomünikasyon şirketinin 5G uygulamaları oluşturmak için çalıştığını söyleyebiliriz. Yapılan bir pazar araştırmasına göre ise yeni gelişecek 5G teknolojileriyle birlikte 5G şebeke aboneliklerinin 2027 yılının sonuna doğru 4,4 milyar dolara ulaşacağının öngörülmesi bile 5G'yi çok önemli bir teknoloji trendi haline getiriyor.

CASPER HAKKINDA:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 2. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

