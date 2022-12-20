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    • Teknoloji
    • 20.12.2022 12:29
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    • 20.12.2022 12:29
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    iPhone 15 Ultra'nın özellikleri, fiyatı ve her detayı şoke edecek... iPhone 15 Ultra hakkında bilgiler sızdırıldı!

    Geçtiğimiz aylarda özellikleri ortaya çıkan titanyum çerçeveli iPhone 15 Ultra modelinin fiyatı sızdırıldı.

    takvim.com.tr
    iPhone 15 Ultra hakkında bilgiler sızdırıldı!

    Apple'ın iPhone 15 serisinde alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum kasa kullanacağı geçtiğimiz aylarda netleşti. Titanyum kasa ile tanıtılacağı ortaya çıkan iPhone 15 Ultra modelinin fiyatını duyanlar ise şoke oldu. Birçok bilginin sızdırılmasının ardından teknolojiseverler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte iPhone 14 fiyatı ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    iPHONE 15 ULTRA FİYATI NE KADAR?

    Geçen ay ortaya çıkan sızıntılarda, Pro Max modelinin yerini alacak iPhone 15 Ultra'nın malzeme maliyetinin 100 dolara kadar artacağı belirtildi. Ünlü analist LeaksApplePro, "ABD pazarında en pahalı iPhone modelini göreceğiz. Artan üretim maliyetleri ve şirketin bankadaki parasını değersizleştiren enflasyon maliyetleri de etkiledi." ifadelerine yer verdi.

    Sızdırılan bilgilere göre iPhone 15 Ultra, 1.299 dolardan başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. iPhone 15 Ultra modelinin 1 TB versiyonu ise 1.799 dolardan satışa sunulacak. 256 GB iPhone 15 Ultra modelinin Türkiye fiyatı ise vergiler dahil 47.546 TL olacağı tahmin ediliyor. Yeni modelin 1 TB versiyonunu ise güncel kur ile 65.848 fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak.

        iPHONE 15 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER?

        🔸Titanyumun kilogram başına maliyeti 30 ila 50 dolar arasında değişirken, bu durumun paslanmak çelik için 1 ile 1.5 dolar arasında olduğu belirtiliyor. Analistler, artan maliyet nedeniyle titanyum kasanın sadece iPhone 15 Ultra modelinde kullanılacağını belirtiyor.

        🔸Apple, iPhone 15 Pro modelinde paslanmaz çelik kullanacak. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kasaya yer verilecek.

        🔸Yeni modelin çift öz çekim kamerasıyla geleceği ve Thunderbolt 4 (40Gbps) özellikli USB-C'nin USB 2.0 hızları (480Mbps/0.48Gbps) ile Lightning bağlantı noktasının yerini alacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
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        Haberler Teknoloji iPhone 15 Ultra'nın özellikleri, fiyatı ve her detayı şoke edecek... iPhone 15 Ultra hakkında bilgiler sızdırıldı!
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