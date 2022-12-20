iPhone 15 Ultra'nın özellikleri, fiyatı ve her detayı şoke edecek... iPhone 15 Ultra hakkında bilgiler sızdırıldı!

Apple'ın iPhone 15 serisinde alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum kasa kullanacağı geçtiğimiz aylarda netleşti. Titanyum kasa ile tanıtılacağı ortaya çıkan iPhone 15 Ultra modelinin fiyatını duyanlar ise şoke oldu. Birçok bilginin sızdırılmasının ardından teknolojiseverler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte iPhone 14 fiyatı ve konu hakkında tüm merak edilenler...