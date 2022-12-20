iPhone 15 Ultra'nın özellikleri, fiyatı ve her detayı şoke edecek... iPhone 15 Ultra hakkında bilgiler sızdırıldı!

Apple'ın iPhone 15 serisinde alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum kasa kullanacağı geçtiğimiz aylarda netleşti. Titanyum kasa ile tanıtılacağı ortaya çıkan iPhone 15 Ultra modelinin fiyatını duyanlar ise şoke oldu. Birçok bilginin sızdırılmasının ardından teknolojiseverler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte iPhone 14 fiyatı ve konu hakkında tüm merak edilenler...
iPHONE 15 ULTRA FİYATI NE KADAR?
Geçen ay ortaya çıkan sızıntılarda, Pro Max modelinin yerini alacak iPhone 15 Ultra'nın malzeme maliyetinin 100 dolara kadar artacağı belirtildi. Ünlü analist LeaksApplePro, "ABD pazarında en pahalı iPhone modelini göreceğiz. Artan üretim maliyetleri ve şirketin bankadaki parasını değersizleştiren enflasyon maliyetleri de etkiledi." ifadelerine yer verdi.
Sızdırılan bilgilere göre iPhone 15 Ultra, 1.299 dolardan başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. iPhone 15 Ultra modelinin 1 TB versiyonu ise 1.799 dolardan satışa sunulacak. 256 GB iPhone 15 Ultra modelinin Türkiye fiyatı ise vergiler dahil 47.546 TL olacağı tahmin ediliyor. Yeni modelin 1 TB versiyonunu ise güncel kur ile 65.848 fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak.