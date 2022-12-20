Elon Musk'ın ifşaları sürüyor! ABD hükümeti sansür için Twitter'a milyon dolarlar ödedi... Hunter Biden için FBI baskısı...

ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter ifşaları sürüyor.
Musk'ın gazetecilerle paylaştığı ve "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan şirket içi bilgilerle yeni skandallar açığa çıktı.
SANSÜR İÇİN FBI'DAN BASKI ABD HÜKÜMETİNDEN PARA
Gazeteci Michael Shellenberger, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi konusunda Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Twitter yöneticileriyle iletişime geçtiğini ispatlayan tweet dizisini paylaşarak kurumu üzerindeki baskısına ve şirkete ödenen milyonlarca dolara dikkat çekti.
Elon Musk o paylaşımları "Hükümet, halktan gelen bilgileri sansürlemek için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi." ifadeleriyle kullanıcılarla paylaştı.
Musk'ın reteweet yaptığı gazeteci Shellenberger, Twitter Dosyaları 7. Kısım'da, FBI San Francisco Özel Ajanı Elvis Chan'ın, Twitter yöneticileri üzerinde baskı kurarak Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.
2020'DE YIL BOYU BASKI SÜRDÜ
Shellenberger, tweet serisinde, "2020'nin tamamı boyunca, FBI ve diğer kolluk kuvvetleri, Yoel Roth'u Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili raporları bir Rus 'hackleme ve sızdırma' operasyonu olduğu gerekçesiyle reddetmesi için defalarca hazırladı." ifadesini kullandı.
FBI ve benzer istihbarat çevrelerinin veri paylaşımı yönündeki baskılarına Twitter yöneticisi Roth'un direnmeye çalıştığını belirten Shellenberger, başka bir Twitter yöneticisinin "istihbarat topluluğunun şirketin daha fazla bilgi paylaşmasını istediğini" belirten bir e-posta yazışmasının ekran görüntüsüne yer verdi.