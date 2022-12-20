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    • Teknoloji
    • 20.12.2022 23:36
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    • 21.12.2022 00:02
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    Elon Musk'ın ifşaları sürüyor! ABD hükümeti sansür için Twitter'a milyon dolarlar ödedi... Hunter Biden için FBI baskısı...

    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ifşaları sürüyor... Elon Musk'ın 'Twitter Dosyaları'nın 7'ncisini yayınlanmasının ardından önemli detaylar ortaya çıktı. FBI'ın Hunter Biden'ın skandallarının sansürlenmesi için Twitter'a baskı kurduğu anlatılırken ABD hükümetinin de platforma milyonlarca dolar ödediğini ifşa etti.

    takvim.com.tr
    Twitter’da dönen dolaplar

    ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter ifşaları sürüyor.

    Musk'ın gazetecilerle paylaştığı ve "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan şirket içi bilgilerle yeni skandallar açığa çıktı.

    SANSÜR İÇİN FBI'DAN BASKI ABD HÜKÜMETİNDEN PARA
    Gazeteci Michael Shellenberger, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi konusunda Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Twitter yöneticileriyle iletişime geçtiğini ispatlayan tweet dizisini paylaşarak kurumu üzerindeki baskısına ve şirkete ödenen milyonlarca dolara dikkat çekti.

    Elon Musk o paylaşımları "Hükümet, halktan gelen bilgileri sansürlemek için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi." ifadeleriyle kullanıcılarla paylaştı.

    Musk'ın reteweet yaptığı gazeteci Shellenberger, Twitter Dosyaları 7. Kısım'da, FBI San Francisco Özel Ajanı Elvis Chan'ın, Twitter yöneticileri üzerinde baskı kurarak Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.

    2020'DE YIL BOYU BASKI SÜRDÜ
    Shellenberger, tweet serisinde, "2020'nin tamamı boyunca, FBI ve diğer kolluk kuvvetleri, Yoel Roth'u Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili raporları bir Rus 'hackleme ve sızdırma' operasyonu olduğu gerekçesiyle reddetmesi için defalarca hazırladı." ifadesini kullandı.

    FBI ve benzer istihbarat çevrelerinin veri paylaşımı yönündeki baskılarına Twitter yöneticisi Roth'un direnmeye çalıştığını belirten Shellenberger, başka bir Twitter yöneticisinin "istihbarat topluluğunun şirketin daha fazla bilgi paylaşmasını istediğini" belirten bir e-posta yazışmasının ekran görüntüsüne yer verdi.

        Belgeler, New York Post'un, Hunter Biden'ın şüpheli denizaşırı iş anlaşmalarıyla ilgili 14 Ekim 2020 tarihli makalesini yayınlamasından saatler önce bir FBI ajanının Roth ile temasa geçtiğini gösterirken, Twitter'ın söz konusu makaleye kısıtlama uygulaması konusunda ipuçlarını ortaya koydu.

        Shellenberger, 13 Ekim 2020 gecesi özel bir tek yönlü iletişim kanalı aracılığıyla Twitter yöneticisi Yoel Roth'a ve en az bir kişiye 10 belge göndererek, Roth ve meslektaşlarından belgeleri aldıklarını doğrulamalarını istediği bir belgeyi paylaştı.

        Michael Shellenberger, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in bir defasında FBI'ın Facebook'la iletişime geçerek seçimler öncesinde "Rus propagandası" konusunda uyarıda bulunduğunu söylediği videoyu da paylaştı.

        FBI HUNTER BİDEN KONUSUNDA YABANCI NÜFUSA DAİR KANIT İSTEDİ
        Bağımsız gazeteci Michael Shellenberger, ifşa serisinde, Hunter Biden'ın yurt dışı ticari ilişkilerinin ifşa edilmesine yol açan dizüstü bilgisayarındaki bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili Twitter'dan defalarca yabancıların müdahalesi konusunda delil istediğini ifade etti.

        Twitter Dosyaları 7. Kısım paylaşımlarında, Twitter yöneticilerinin "defalarca" platformda "çok az" Rus faaliyeti olduğunu belirttiklerine dikkati çekildi.

        Gazeteci, Twitter yöneticilerinin yasal yollar dışında paylaşmayacaklarını söyledikleri bazı bilgileri FBI yetkililerinin ısrarla istemeye devam ettiklerini vurguladı.

        Shellenberger, FBI görevlisi Chan'ın Temmuz 2020'de, yaklaşan seçimlere yönelik tehditler hakkında bilgi paylaşabilmesi için Twitter yöneticileri için geçici olarak "Çok Gizli" güvenlik izinleri ayarladığını ortaya koyan e-postaya da delil olarak yer verdi.

        3 MİLYON 415 BİN 323 DOLAR ÖDEDİLER!
        Şubat 2021 tarihli bir e-postada ise bir Twitter çalışanının şirketin hükümet ve FBI'dan 2 yıldan daha kısa bir süre içinde 3 milyon 415 bin 323 dolar topladığını ortaya koyuyor.

        HUNTER BİDEN'IN UYUŞTURUCU VE SEKS PARTİLERİ İFŞA OLMUŞTU
        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın laptopundaki verilen sızmasıyla seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de ifşa olmuştu. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

        Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

            Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.

            Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.

            YENGESİYLE İLİŞKİ YAŞADI
            Hunter Biden'ın, ağabeyi kanserden öldükten sonra eşiyle ilişkin yaşadığı da ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.

            MUSK'IN İFŞALARI
            Elon Musk son iki haftadır, Twitter'in kurum içi belgeleri araştıran ve Twitter'da paylaşan bir grup gazetecinin bu ifşalarını destekliyor.

            Musk ve bağımsız gazetecilerin, "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle muhafazakarları kasıtlı olarak susturduğunu kanıtlama çabası olarak değerlendiriliyor.
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