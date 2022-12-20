Elon Musk'ın ifşaları sürüyor! ABD hükümeti sansür için Twitter'a milyon dolarlar ödedi... Hunter Biden için FBI baskısı...

2020'DE YIL BOYU BASKI SÜRDÜ

Shellenberger, tweet serisinde, "2020'nin tamamı boyunca, FBI ve diğer kolluk kuvvetleri, Yoel Roth'u Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili raporları bir Rus 'hackleme ve sızdırma' operasyonu olduğu gerekçesiyle reddetmesi için defalarca hazırladı." ifadesini kullandı.

FBI ve benzer istihbarat çevrelerinin veri paylaşımı yönündeki baskılarına Twitter yöneticisi Roth'un direnmeye çalıştığını belirten Shellenberger, başka bir Twitter yöneticisinin "istihbarat topluluğunun şirketin daha fazla bilgi paylaşmasını istediğini" belirten bir e-posta yazışmasının ekran görüntüsüne yer verdi.