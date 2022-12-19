Sızdırılan bilgilere göre iPhone 15 Ultra, 1.299 dolardan başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. iPhone 15 Ultra modelinin 1 TB versiyonu ise 1.799 dolardan satışa sunulacak. 256 GB iPhone 15 Ultra modelinin Türkiye fiyatı ise vergiler dahil 47.546 TL olacağı tahmin ediliyor. Yeni modelin 1 TB versiyonunu ise güncel kur ile 65.848 fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak.