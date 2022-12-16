Yazılım dünyasının merak edilen ismi Recep Yılmaz kimdir?

Günümüzde Amazon ile birlikte e- ticaret hayatına girerek pastadan pay almak isteyen birçok insan bulunmakta. Fakat Amazon'da satış yapmak, gelişen teknolojiyi takip etmek ve kar marjını yükseltmek için yapılması gereken adımları bilmek e-ticaret hayatında ne kadar başarılı olacağınızı etkileyen en önemli adımlardır. 1997 Sivas doğumlu Recep Yılmaz, 4 yıl önce Amazon e-ticaret sisteminde satıcı olarak iş hayatına başladı. Yönettiği yüzden fazla Amazon mağazası ile yüksek cirolar elde ederek 2021 yılında aylık toplamda 245 bin dolar kazandı. Bu kazancı ise onu Kanada'da e-

ticarette başarılı ilk yüz iş insanı sıralamasına yükseltti. Bu süreçte Amazon'un işleyiş yapısını öğrenerek kendine bir yol haritası çizdi. Bu sebeple e-ticaret hayatında oldukça başarılı oldu. Şimdi ise kurduğu Asinbc yazılım firması ile Amazon'da başarılı olmak isteyen adaylar için izlemeleri

gereken adımları öğretiyor.



YOLA, BİLEN BİRİ İLE ÇIKIN

Amazon'un bütün satış stratejilerini öğrenerek yola çıkan Yılmaz, Fuat Kınalı ile beraber bulduğu ve hayata geçirdiği satış tekniği olan SHİPPİNG TEMPLATE ile İsrail, Pakistan, Kanada, Amerika ve Hindistan'ın ilgisini çekmiş ve haberlerinde yer vermişlerdir. Buldukları bu satış tekniği ile müthiş rakamlar kazanarak zor bir iş olarak görünen dolar kazanmanın en karlı yolunu gerçekleştirmişlerdir.



TÜM ADAYLAR İÇİN KAPSAMLI EĞİTİM FIRSATI

Recep Yılmaz, Amazon e-ticaret hayatına girdiği günden itibaren öğrendiği ve geliştirdiği satış tekniğini bu sektörde başarılı olmak isteyen herkese öğretmek amacı ile Asinbc Academy'i kurdu. E- ticaret ekosistemine yeni bir soluk kazandırmak istediğinin altını çizen Yılmaz, adayların alacakları

eğitim ve yazılım fikirleri ile sektöre birlikte yeni heyecanlar kazandırmaya devam edeceğini belirtti. Amazon ile satış yapmanın zor olduğunu düşünen her adayın mutlaka Recep Yılmaz'ı takip etmeleri ve Asinbc Academy ile iletişime geçerek bilgi almaları, başarılı olmaları için gereken en önemli

adımdır.

Yasal uyarıdır. Bu içerikten turkuvaz medya sorumlu değildir.