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    • Teknoloji
    • 15.12.2022 08:47
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    • 15.12.2022 08:55
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    Twitter'ı satın alan Elon Musk, Tesla hissesi satmaya devam ediyor!

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li milyarder Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor. Kasım ayında 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satan Elon Musk bu ay 3,58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

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    Musk satmaya devam ediyor

    ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın bu hafta 3,58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattığı bildirildi.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

    TWITTER'A ALDIKTAN SONRA SATIŞLARA HIZ VERDİ
    Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yapan Musk, kasım ayında da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

    Ayrıca Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin satışını gerçekleştirmişti.

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