Şiddeti körükleyen Facebook'a dava: Kenya'da 2 milyar dolarlık ceza yolda

Meareg, şu anda yaşadığı Minneapolis yakınlarındaki evinde yaptığı bir röportajda, "Babamın insanları masum olduğuna ikna etme şansı olmadı" dedi. "Nefret söylemini ve dezenformasyonu açıklığa kavuşturma seçeneğine sahip değildi. Onu vurdular ve vahşice öldürdüler."

ASYA'DA ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR

Dava, Facebook'un Myanmar ve Hindistan gibi yerlerdeki çatışmaların ortasında kullanılmasıyla ilgili eleştirilerin hemen ardından geliyor. Ülkedeki Müslüman Rohingya azınlığa karşı devlet şiddetinin yıllardır şiddetle devam ettiği Myanmar'da site, platformunda nefret dolu söylemlerin ve şiddeti kışkırtmanın gelişmesine izin verdiği için sert bir şekilde eleştirildi.

FACEBOOK'TAN SAVUNMA

Facebook'un ana şirketi Meta'nın sözcüsü Mike DelMoro Salı günü yaptığı açıklamada, "Facebook ve Instagram'da nelere izin verilip verilmediğini belirleyen katı kurallarımız var" dedi.

"Yerel sivil toplum kuruluşlarından ve uluslararası kurumlardan gelen geri bildirimler, Etiyopya'daki güvenlik ve bütünlük çalışmalarımıza rehberlik ediyor. Yerel bilgi ve uzmanlığa sahip personel istihdam ediyoruz ve Amharca, Oromo, Somalice ve Tigrinya dahil olmak üzere ülkede en çok konuşulan dillerdeki ihlal edici içeriği yakalamak için yeteneklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz."