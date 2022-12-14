Elon Musk, satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da değişikliklere başladı. Her geçen gün farklı konularla gündeme gelen ünlü milyarder, kullanıcılar için önem taşıyan mavi tikin de paralı olarak sunulacağını belirtmişti.Twitter'ın çok tartışılan mavi tik hizmeti kullanıma sunulmaya başladı. Aboneler, belirli ücret karşılığında mavi tik alabilecek. Peki, Twitter mavi tik nasıl alınır? Twitter mavi tik iptali nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
TWİTTER BLUE ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?
Twitter Blue üyeliği şimdilik iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Blue üyeliği yurt dışında şimdiden rekor satış patlaması yapmaya başladı.
TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?
Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da aylık 8 dolar olcağı açıklanan mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre aylık 110 TL ödeyen Twitter Blue aboneleri mavi tike sahip olacak. Bunun ardından ise birçok kişi Blue'ya abone olup mavi tikini aldıktan sonra ismini Elon Musk şeklinde değiştirdi.