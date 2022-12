Bahçede, yolda, plajda, balkonda! Dev ekran keyfini doyasıya çıkaracaksınız | Teknoloji haberleri

Yazlık evin bahçesinde veya dev balkonunda, plajda ya da çimlere oturduğunuz bir akşam dev ekranda film keyfi yaşamak için geç değil. Eğer taşınması kolay, pil sorunu çıkarmayacak bir projeksiyon cihazınız varsa keyifli denemeye hazırsınız. Viewsonic tarafından üretilen M1 Pro LED projeksiyon cihazı; kolay kurulumu, taşınabilir kompakt boyutları ve görüntüyü her yüzeye yansıtabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Gümüş rengi tasarıma sahip ViewSonic'in LED projeksiyon ailesinin son üyesi M1 Pro LED, tek parça tasarımı sayesinde kolayca her yere taşınabiliyor. M1 Pro LED, hareket halindeyken bile gerçeğe en yakın renkleri yansıtıyor.



UZUN FİLM GECESİNE HAZIR

Uzun film gecelerinden kalabalık etkinliklere kadar her anın eğlence dostu olacak M1 Pro LED, cihaza entegre olan dahili Harman Kardon hoparlörleri sayesinde güçlü bir ses performansı sergiliyor. Şarj edilme özelliğiyle, hem kapalı hem de açık ortamda kullanılabilen M1 Pro LED; otomatik trapezoid düzeltme özelliği ve 4 köşe ayarı sayesinde görüntü açısını kolaylıkla ayarlayabiliyor. Böylece görüntüler 720p HD çözünürlükte, 100 inç'e kadar istenen herhangi bir yüzeye, her yönden eşit şekilde yansıtılabiliyor.