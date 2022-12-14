Bahçede, yolda, plajda, balkonda! Dev ekran keyfini doyasıya çıkaracaksınız | Teknoloji haberleri

Yazlık evin bahçesinde veya dev balkonunda, plajda ya da çimlere oturduğunuz bir akşam dev ekranda film keyfi yaşamak için geç değil. Eğer taşınması kolay, pil sorunu çıkarmayacak bir projeksiyon cihazınız varsa keyifli denemeye hazırsınız. Viewsonic tarafından üretilen M1 Pro LED projeksiyon cihazı; kolay kurulumu, taşınabilir kompakt boyutları ve görüntüyü her yüzeye yansıtabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Gümüş rengi tasarıma sahip ViewSonic'in LED projeksiyon ailesinin son üyesi M1 Pro LED, tek parça tasarımı sayesinde kolayca her yere taşınabiliyor. M1 Pro LED, hareket halindeyken bile gerçeğe en yakın renkleri yansıtıyor.
UZUN FİLM GECESİNE HAZIR
Uzun film gecelerinden kalabalık etkinliklere kadar her anın eğlence dostu olacak M1 Pro LED, cihaza entegre olan dahili Harman Kardon hoparlörleri sayesinde güçlü bir ses performansı sergiliyor. Şarj edilme özelliğiyle, hem kapalı hem de açık ortamda kullanılabilen M1 Pro LED; otomatik trapezoid düzeltme özelliği ve 4 köşe ayarı sayesinde görüntü açısını kolaylıkla ayarlayabiliyor. Böylece görüntüler 720p HD çözünürlükte, 100 inç'e kadar istenen herhangi bir yüzeye, her yönden eşit şekilde yansıtılabiliyor.
HAVANIZIN KALİTESİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Temiz hava solumanın, beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasından sağlıklı uykuya kadar pek çok faydası var ancak asıl faydası kış aylarında ortaya çıkıyor. Kışın gelmesiyle grip mevsimi de açıldı. QNET ev ve yaşam ürünü HomePure Zayn, gelişmiş teknolojisiyle havayı yüzde 99.8 oranında temizleyerek, evde, iş yerinde, sporda, restoranlarda; kapalı olan tüm alanlarda solunan havanın kalitesini yükseltiyor. QNET için özel olarak tasarlanan ev ve yaşam ürünü HomePure Zayn, iç mekanlarınızı hava ile bulaşan partiküllerden, alerjenlerden, virüslerden, bakterilerden, mantarlardan, küflerden, kötü kokudan ve uçucu organik bileşiklerden (VOC'er) yüzde 99.8'e kadar temizleyen beş aşamalı arıtma sistemiyle havanın kalitesini iyileştiriyor. İsviçre'de geliştirilen, Güney Kore'de üretilen ve Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi (ECARF) tarafından test edilip onaylanan HomePure Zayn, yaklaşık 36 metrekarelik bir alana etki ediyor. Kullanıldığı iç mekanlara her gün temiz ve saf hava sağlamak için HPP+ Elektrostatik Ultraviyole (UV) Işığı ve Ultra Plazma İyon Filtre Teknolojisi kullanıyor. HomePure Zayn, evlerinizde rahat bir nefes almanızı sağlamayı hedefliyor.
SİBER RİSKLERE KARŞI KOBİ'LERE GÜVENLİK
"KOBİ'lerde Siber Güvenlik" seminerinin gerçekleştirilmesinin ardından etkinliğe dair değerlendirme yapan Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, bu tür organizasyonların işletmelerin dijitalleşmesi yolunda onlara yol gösterici olduğunu belirtti. KOBİ'lere kapsamlı bir teknoloji desteği sağladıklarını ifade eden Eser, "KOBİ'lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri; donanım, servis ve danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, tek bir noktadan ve uçtan uca sunuyoruz. Dijital dönüşümün en önemli öğesi verinin korunmasına yönelik stratejik yaklaşımlar geliştiriyoruz. KOBİ'lerimizi rekabette öne çıkaracak yenilikleri benimserken, siber risklere karşı kendilerini koruyabilecekleri kapsamlı çözümler sunuyoruz. İşletmelerin dijital altyapılarının güncel sistemlerle korunmasına önem veriyoruz. Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'nde, müşterilerimize yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Bulut hizmetlerimiz ve veri merkezimizle de işletmelerin yanında yer alıyoruz" dedi.
DİJİTAL ÇÖZÜM ODASI
İstanbul Ticaret Odası tarafından geliştirilen ve Türk Telekom'un stratejik ortak olarak destek verdiği Dijital KOBİ'm projesi de İstanbul'daki üyelerin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Platform, KOBİ'lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor.