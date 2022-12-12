İnternette dev rekabet! ChatGPT gelecekte Google'ın yerini alabilir mi? Şarkı sözü, hikaye, senaryo, yemek tarifi...



YEŞİLÇAM FİLMİ GERÇEK OLDU

Turist Ömer Uzay Yolunda'daki yapay zeka CHAT GPT ile gerçeğe dönüştü.

Uzmanlara göre bu teknoloji Google'ın yerini alabilir. İnsan benzeri cevaplar üretebilen model, internetten alınan devasa bir metin verisiyle eğitildi ve ilerleyen yıllarda Google'ın yerini alabileceği konuşuluyor.

CHATGPT'NİN ARKASINDA NASIL BİR TEKNOLOJİ VAR?

ChatGPT, bugüne kadarki en büyük ve en güçlü dil işleme teknolojilerinden biri olarak gösterilen GPT-3 teknolojisini kullanıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3 teknolojisi aslında yeni değil, 2020'de duyuruldu. ChatGPT'yi özel kılansa "diyalog için" optimize edilmiş olması. Diyalog biçimi, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasına, hatalarını kabul etmesine ve uygunsuz istekleri reddetmesine imkan tanıyor.