İnternette dev rekabet! ChatGPT gelecekte Google'ın yerini alabilir mi? Şarkı sözü, hikaye, senaryo, yemek tarifi...

ChatGPT, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanılarak eğitilen bir dil modeli. Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından 30 Kasım'da tüm dünyanın kullanımına sunuldu ve yaklaşık beş günde, bir milyon kullanıcıya ulaştı. Kullanıcıların ChatGPT ile yaptığı konuşmalarda, sistemin birçok konuda mantıklı ve tatmin edici cevaplar üretebildiği görülüyor.
YEŞİLÇAM FİLMİ GERÇEK OLDU
Turist Ömer Uzay Yolunda'daki yapay zeka CHAT GPT ile gerçeğe dönüştü.
Uzmanlara göre bu teknoloji Google'ın yerini alabilir. İnsan benzeri cevaplar üretebilen model, internetten alınan devasa bir metin verisiyle eğitildi ve ilerleyen yıllarda Google'ın yerini alabileceği konuşuluyor.
CHATGPT'NİN ARKASINDA NASIL BİR TEKNOLOJİ VAR?
ChatGPT, bugüne kadarki en büyük ve en güçlü dil işleme teknolojilerinden biri olarak gösterilen GPT-3 teknolojisini kullanıyor.
OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3 teknolojisi aslında yeni değil, 2020'de duyuruldu. ChatGPT'yi özel kılansa "diyalog için" optimize edilmiş olması. Diyalog biçimi, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasına, hatalarını kabul etmesine ve uygunsuz istekleri reddetmesine imkan tanıyor.
GOOGLE'A ALTERNATİF OLARAK TANIMLADILAR
İlk kullanıcılar, kod yazmanın yolları ve düzen sorunlarını ve optimizasyon sorgularını çözme yolları da dahil olmak üzere karmaşık sorulara açıklamalar, yanıtlar ve çözümler sağlayabilen teknolojiyi Google'a bir alternatif olarak tanımladılar.
CHATGPT NASIL ÇALIŞIYOR?
Yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından eğitilen sistem, sohbet arabirimi aracılığıyla bilgi sağlamak ve soruları yanıtlamak için tasarlandı. NTV'de yer alan habere göre araştırma kuruluşu geçen hafta yaptığı açıklamada, "Diyalog biçimi, ChatGPT'nin takip sorularını yanıtlamasına, hatalarını kabul etmesine, yanlış öncüllere itiraz etmesine ve uygunsuz istekleri reddetmesine olanak tanıyor" dedi.