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    • Teknoloji
    • 12.12.2022 13:45
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    • 12.12.2022 13:50
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    İnternette dev rekabet! ChatGPT gelecekte Google'ın yerini alabilir mi? Şarkı sözü, hikaye, senaryo, yemek tarifi...

    ChatGPT, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanılarak eğitilen bir dil modeli. Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından 30 Kasım’da tüm dünyanın kullanımına sunuldu ve yaklaşık beş günde, bir milyon kullanıcıya ulaştı. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, karmaşık görevlerdeki uzmanlığı ve kullanım kolaylığı ile uzmanları etkiledi. Teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandıran ChatGPT'nin Google'ın yerini alacağı söyleniyor. Peki ChatGPT'yi diğer chatbotlardan ayıran özellikler nelerdir?

    ChatGPT gelecekte Google’ın yerini alabilir mi?

    ChatGPT, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanılarak eğitilen bir dil modeli. Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından 30 Kasım'da tüm dünyanın kullanımına sunuldu ve yaklaşık beş günde, bir milyon kullanıcıya ulaştı. Kullanıcıların ChatGPT ile yaptığı konuşmalarda, sistemin birçok konuda mantıklı ve tatmin edici cevaplar üretebildiği görülüyor.


    YEŞİLÇAM FİLMİ GERÇEK OLDU
    Turist Ömer Uzay Yolunda'daki yapay zeka CHAT GPT ile gerçeğe dönüştü.

    Uzmanlara göre bu teknoloji Google'ın yerini alabilir. İnsan benzeri cevaplar üretebilen model, internetten alınan devasa bir metin verisiyle eğitildi ve ilerleyen yıllarda Google'ın yerini alabileceği konuşuluyor.

    CHATGPT'NİN ARKASINDA NASIL BİR TEKNOLOJİ VAR?
    ChatGPT, bugüne kadarki en büyük ve en güçlü dil işleme teknolojilerinden biri olarak gösterilen GPT-3 teknolojisini kullanıyor.

    OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3 teknolojisi aslında yeni değil, 2020'de duyuruldu. ChatGPT'yi özel kılansa "diyalog için" optimize edilmiş olması. Diyalog biçimi, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasına, hatalarını kabul etmesine ve uygunsuz istekleri reddetmesine imkan tanıyor.

    GOOGLE'A ALTERNATİF OLARAK TANIMLADILAR
    İlk kullanıcılar, kod yazmanın yolları ve düzen sorunlarını ve optimizasyon sorgularını çözme yolları da dahil olmak üzere karmaşık sorulara açıklamalar, yanıtlar ve çözümler sağlayabilen teknolojiyi Google'a bir alternatif olarak tanımladılar.

    CHATGPT NASIL ÇALIŞIYOR?
    Yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından eğitilen sistem, sohbet arabirimi aracılığıyla bilgi sağlamak ve soruları yanıtlamak için tasarlandı. NTV'de yer alan habere göre araştırma kuruluşu geçen hafta yaptığı açıklamada, "Diyalog biçimi, ChatGPT'nin takip sorularını yanıtlamasına, hatalarını kabul etmesine, yanlış öncüllere itiraz etmesine ve uygunsuz istekleri reddetmesine olanak tanıyor" dedi.

        CHATGPT ÖZELLİKLERİ
        Soru-cevap
        Metin yazma (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)
        Matematik denklemleri çözme
        Hata ayıklama ve düzeltme (örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)
        Diller arası çeviri
        Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme
        Tavsiyelerde bulunma
        Sınıflandırma
        Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)

        TRT'de yer alan habere göre, Teknoloji Akademisi kurucusu Devrim Danyal, ChatGPT'nin kullanıcıların geri bildiriminden beslendiğinin altını çiziyor:

        "Ne kadar fazla insan bu ekosistem içerisine dahil olursa, ona bilgi yüklerse ya da ne kadar farklı noktalardan soru sorarsa yelpazesi de o kadar genişlemeye başlıyor. Tabii ki burada cevapladığı soruların hakimiyetini de yavaş yavaş artırmaya başladı.

        Ben bunu hep Google Çeviri'den örnek vererek açıklıyorum. 4-5 sene önce kullanan insanlar çok memnun değilken şu anda çoğu işlerini o tarafa devretmeye başladı. Aynı bu mantık üzerinden ChatGPT'yi de değerlendirebiliriz."

        HANGİ KONULARDA KONUŞABİLİYOR?
        ChatGPT'nin neler yapabildiğini tek tek söylemek zor. Mesela istenilen bir konu hakkında makale yazabiliyor hatta yazdığı makalelerin popüler bir intihal önleme yazılımı olan Turnitin'in filtrelerinden geçebildiği söyleniyor.

        Bir kullanıcı, "ChatGPT bugün beni bir saatlik elektronik tablo çalışmasından kurtardı. Benim yeteneğimin ötesinde karmaşık bir sıralama yazdı, nasıl çalıştığını açıkladı ve uygulamama yardımcı oldu" derken bir diğeri istediği konuda iyi bir proje teklifi hazırladığından bahsediyor. Şarkı sözü, hikaye, senaryo yazdıranlar da var; yemek tarifi isteyen de…

        Danyal, artık sınırları açık bir hale geldiğini, birçok sektöre hitap ettiğini ve herkesin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabildiğini vurguluyor: "Siz neler yaptırmak istiyorsanız, neleri etkileşime sokmak istiyorsanız her şey artık mümkün hale gelmeye başladı. Çok geniş bir veri havuzundan faydalandığı için de hepimizden çok daha hızlı bir şekilde bunu proses edip geri dönüş sunabiliyor."

            GELECEKTE NEREYE EVİRİLEBİLİR?
            ChatGPT, henüz çok sınırlı ve OpenAI da sistemin test aşamasında olduğunu vurguluyor. Bu model, internetten alınan devasa bir metin verisiyle eğitildiği için verdiği bilgilerin teyide muhtaç olduğunu unutmamak gerekiyor. ChatGPT'ye sorduğumuzdaysa internete erişimi olmadığını, eğitim aldığı bilgilere dayanarak yanıtlar verebileceğini söylüyor.

            Danyal, ilerleyen zamanlarda onaylı, teyide muhtaç olmayan bilgiler vermesi durumunda bir karar verme mekanizmasına doğru evirilebileceği görüşünde.

            Gelecek konusundaki fikirler farklı. İnsanların yerini alabileceği gibi birçok endişe de dile getiriliyor. OpenAI CEO'su Sam Altman bir paylaşımında bir müjde gibi bahsediyor: "Yakında sizinle konuşan, soruları yanıtlayan ve tavsiyelerde bulunan yardımcı asistanlara sahip olabileceksiniz."

            Danyal ise "Siz bireysel olarak ona soru sorma ihtiyacı duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Bence bunun cevabını insanlık verecektir" diyor.

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            HangiKredi
            Haberler Teknoloji İnternette dev rekabet! ChatGPT gelecekte Google'ın yerini alabilir mi? Şarkı sözü, hikaye, senaryo, yemek tarifi...
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