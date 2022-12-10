Togg’un akıllı uygulama ekosistemi ilk kez tanıtıldı! Akıllı cihaz olarak tanımlanan Togg, kullanıcı deneyimine göre şekillenecek





GELİŞEN PLATFORM

Gürcan Karakaş platformu şöyle anlattı: "Trumore, mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital bir platform. Togg, güçlü iş birlikleri ve pek çok farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik deneyim sunuyor, kesintisiz kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Trumore, kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir platform. Trumore iş modeli ve teknolojisinde kullanıcı deneyimi merkezde yer alıyor. Togg, veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen platformunu 'kullanıcı empati platformu' olarak tanımlıyor." Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün. Dijital varlık yönetimi altında da çeşitli ödül programları (Puan, NFT'ler gibi), dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Earn.more'da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet bu. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanatçıların çalışmaları birleştirilerek ortaya çıkarılan dijital sanat eserleri, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik buzdolabı magnetini andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel oluşturulan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. (Timur SIRT)