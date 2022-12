Togg’un akıllı uygulama ekosistemi ilk kez tanıtıldı! Akıllı cihaz olarak tanımlanan Togg, kullanıcı deneyimine göre şekillenecek

İNTERNET HIZI EKONOMİK GELİŞİMİN HABERCİSİ OLDU

Pandemi dönemi genişbant internet erişiminin ekonomiye net katkısının fark edilmesini sağladı. Uzaktan eğitimden e-ticarete, sağlıktan eğlenceye her alanda internet erişiminde patlamaya sebep oldu. Network On, geniş bantın Amerikan ekonomisi üzerindeki etkisini incelemek için yürütülen bir araştırmayı yayınladı. Buna göre; milli gelire 1.3 trilyon dolar katkısının olduğu hesaplanıyor. Türk Telekom, müşterilerinin artan yüksek hızlı internet ihtiyacını, 1000 Mbps hızına kadar çıkan yeni paket seçenekleriyle karşılıyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "1000 Mbps hızına kadar çıkan limitsiz fiber internet hizmetimizi yeni reklam filmimizle de duyurduk. Türkiye'ye yüksek hızlı fiber internet hizmeti sağlama vizyonumuz doğrultusunda yaygın fiber altyapımızla ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluştururken, yenilikçi müşteri deneyimini de bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

