Togg’un akıllı uygulama ekosistemi ilk kez tanıtıldı! Akıllı cihaz olarak tanımlanan Togg, kullanıcı deneyimine göre şekillenecek

Togg'un akıllı cihaz olarak tanımladığı yeni akıllı elektrikli aracı kullanıcı deneyimine göre şekillenecek. Eğer Togg projesini bir buzdağına benzetecek olursak, akıllı cihaz yani elektrikli otonom otomobil buzdağının görünen yüzüydü. Şimdi buzdağının altında kalan ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren uygulama tarafı ortaya çıktı. Togg bir süredir yaptığı iş birliği tarafında yaptığı açıklamalarla yeni nesil teknolojilerde, alışverişten blok zincirine, dijital sanattan NFT'lere pek çok konuda benzersiz bir deneyim şansı yakalıyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yaşanan değişimi akıllı telefon üzerindeki değişimi örnek göstererek anlattı: "Yıllar önce cep telefonu akıllı telefona dönüşürken ne olduysa otomobil dünyasında da benzer dönüşüm oluyor. Otomobiller akıllı cihaza dönüşürken kârlılık, kullanıcı deneyimi, her şey değişiyor. Biz de bu değişime ayak uyduracağını düşündüğümüz senaryolarla karşılık veriyoruz."
GELİŞEN PLATFORM
Gürcan Karakaş platformu şöyle anlattı: "Trumore, mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital bir platform. Togg, güçlü iş birlikleri ve pek çok farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik deneyim sunuyor, kesintisiz kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Trumore, kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir platform. Trumore iş modeli ve teknolojisinde kullanıcı deneyimi merkezde yer alıyor. Togg, veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen platformunu 'kullanıcı empati platformu' olarak tanımlıyor." Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün. Dijital varlık yönetimi altında da çeşitli ödül programları (Puan, NFT'ler gibi), dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Earn.more'da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet bu. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanatçıların çalışmaları birleştirilerek ortaya çıkarılan dijital sanat eserleri, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik buzdolabı magnetini andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel oluşturulan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. (Timur SIRT)
PİL ÖMRÜ ÇOK UZUN FİYATI UYGUN OLSUN
Elektrikli ve pilli kullandığımız cihazların sayısı her geçen gün artıyor. Akıllı cihazların pek çoğunun pil ömrü çok sınırlı. Sürekli şarj ettiğimiz cihazların kablosunu da taşımak zorunda kalıyoruz. Sahip olma maliyetleri de sürekli yükseliyor. Oysa insanların daha az maliyetle en iyi ürünlere sahip olma tutkusu değişmiyor. Çip krizi, tedarik zinciri problemi yüzünden istediğimiz telefonu, otomobili, monitörü almakta zorlanırken, var olanı kabul etmek zorunda kalıyoruz. Aslında lityum iyon pil teknolojisinin belki de son dönemlerine geldik. Sonuçta insanların daha uzun pil ömrüne sahip, daha hafif, daha ekonomik cihaz arayışı bitmiyor. Bu ürünleri seçerken uyumluluk, fiyat, performans ve marka algısı ön plana çıkıyor.