Casper Excalibur 12. nesil işlemcilere sahip gaming laptoplarıyla güç ve performansı yeniden tanımlıyor

Kendi jargonları, kendi dünyaları ve amansız mücadeleleriyle oyun dünyasında varlığını sürdüren oyunseverler gücün peşinde oluyor. Oyun deneyimlerini daha da farklılaştıracak, harcadıkları zamandan keyif aldıracak unsurun güçlü işlemcilerle donatılmış, RGB tasarıma sahip ve performansın sürdürülebilir olduğu oyun bilgisayarları olduğunu kırmızı çizgileriyle belirten oyuncuların arayışlarını ise Casper sonlandırıyor. Intel® Core™ 12. Nesil işlemcilerle donatılan ve oyun bilgisayarlarının farklı bir boyuta taşınmasına neden olacak güç ve performans sahip bilgisayarları oyunseverlere sunan Casper, RGB zenginliği yaşattığı Excalibur G770 ve Excalibur G911 gaming laptoplarıyla mobil oyun oynamanın özgürlüğünü oyun dünyasına armağan ediyor.

Oyundaki Güç ve Performansın Mobil Hali Excalibur G911

Oyun oynamanın yeri ve zamanı olmaz diyenler oyuncu laptoplarına ihtiyaç duyuyor. Hibrit çekirdek mimarili 12. Nesil Intel® Core™ i9-12900HK işlemcili laptop olan Excalibur G911, NVIDIA'nın en üst seviye ekran kartı olan RTX 3080 Ti ile oyunculara bambaşka deneyim sunuyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper, kullanıcıların dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911 ile oyun tutkunlarına ihtiyaçları olan performansı fazlasıyla sunuyorken Türkiye pazarında pek olmayan 16.0" yepyeni bir ekran boyutunu da oyunseverlerle buluşturuyor. 165HZ ekran yenileme hızı ile tüm oyuncuların ihtiyacı FPS değerlerini de rahatlıkla sunan G911, 500NIT %100 sRGB ekran parlaklık detaylarıyla oyunlarda daha gerçekçi görüntüler elde edilmesini de sağlıyor. Dünyanın en iyi ekran kartı, işlemcisi ve benzeri özellikleri barındırmasına rağmen beklenilenin aksine 27mm inceliğe sahip olan G911, metal tasarım sayesinde hem daha ince hem de daha şık duruyor. Excalibur G911, akıllı turbo termal fanlarla birlikte sıcak - soğuk hava sirkülasyonunu da çok hızlı şekilde gerçekleştirerek anlık takılma ve kapanmaları yaşatmıyor. 3 bölgeye ayrılmış 65.026 tane farklı renk veren RGB klavyesi ile her an kişiselleştirilmiş aydınlatmayı da sunabilen G911, Dolby Digital ses sistemiyle de kaliteli ve berrak ses, müzik deneyimini sunuyor.

Excalibur G770 ile Oyunlarda Ultra Hız Mümkün

Performans arayışında olanlara ve oyunseverlere gücü yeniden tanımlatan Excalibur G770 modeli, Intel'in Hibrit Mimari teknolojisi ile oluşturulan ve maksimum 14 çekirdeğe kadar destekleyen yapısıyla 12.Nesil Intel® Core™ işlemcilere sahip. NVIDIA'nın mobil platformdaki RTX 3000 serisi ekran kartlarıyla kullanıcılara oyunlarda %60'a varan performans artışını da sunan yeni nesil Excalibur G770, maksimum FPS ve maksimum kaliteyi de vadediyor. 65.026 renk ve 6 ayrı moda sahip olan 3 bölgeli klavyesiyle sınırların ötesinde RGB keyfini de sunan G770, farklı opsiyon çeşitleri ile kişiye özel oyun bilgisayarı olabiliyor. 5,5 mm incelikteki ekran çerçevesi ve 23 mm incelikteki şık metal kasa tasarımına sahip olan Excalibur G770, 15.6" büyük ekran boyutuna rağmen ergonomik kullanım sunuyor. 144HZ FULL HD IPS ekran ile ultra hızlı senkronizasyon sağlayan G770, 250 NIT ekran parlaklığına ve anti-glare teknolojisine de sahip. Yüksek konfigürasyon opsiyonlarının bulunduğu G770'te kullanıcılar daha yüksek FPS değerlerine de ulaşıyor. 3 Termal boru, 82 fan kanadı ve 0.3 mm fan bıçağı ölçüleriyle donatılmış akıllı turbo termal sistemlere de sahip olan Excalibur G770, yüksek performansta bile yavaşlamayı engellerken, sıcak havanın tahliyesi ve soğuk havanın içeriye alınmasını da çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor.

Güç ve performansı yeniden tanımlayan Casper Excalibur 12. nesil işlemcilere sahip gaming laptoplara https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari linkinden ulaşabilen kullanıcılar, binlerce konfigürasyon arasından istenilen özelliklere göre farklı opsiyonları ücretsiz ömür boyu fan bakımına da sahip olarak bir araya getirebilir.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

Yasal uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.