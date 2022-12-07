MAVİ TİK İŞARETİ ALMA ✔ Türkiye'den Twitter Blue üyeliği nasıl alınır? Twitter mavi tik iptali, başvuru nasıl yapılır?

TWİTTER BLUE AVANTAJLARI NELERDİR?

Twitter Blue aboneleri seçkin özellikler sunan bir abonelik sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme imkanı sunuyor. Twitter Blue ile, reklamsız makale okuma deneyimi sunuluyor. Son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere doğrudan erişmek mümkün oluyor. Okuyucu modu ile uzun Twet dizileri daha rahat okunabilecek. En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilecek ve istediğiniz tweetlere daha kolay ulaşabileceksiniz. Twitter Blue aboneleri 10 dakikaya kadar video yükleyebilecek ve istediği temayı seçebilecek.