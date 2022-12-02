Ekonominin bel kemiği KOBİ’ler şirketin kapısını siber saldırıya kapatacak





BANKALAR YAPAY ZEKA İLE DOLANDIRICILIĞI ÖNLÜYOR

Müşteri sayısı milyonlarla ölçülen kurumlar çağrı merkezi çözümlerinde güvenlik konusunda yoğun önlem alıyor. Şüpheli hareketlerde yapay zeka teknolojisi bankaların imdadına yetişiyor. Yeni dijital çağda, çağrı merkezi dinamikleri de değişiyor. Müşteri ve çalışan deneyimine odaklanan firmalar, hız kesmeden yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıyor. Verint Ülke Müdürü Barış Özdemir, bu yıl Türkiye'de bu alanda yatırımların arttığına dikkat çekti. İstanbul'da düzenlenen 'Müşteri Deneyiminde Da Vinci Etkisi' etkinliğinde bir konuşma yapan Özdemir, "Dijital dönüşümle birlikte artan etkileşimin en efektif şekilde nasıl yönetileceği, çağrı merkezi yöneticilerinin en önemli konusu halini aldı" dedi. BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Yüksek hacimli etkileşimin sadece iş gücünü artırarak yönetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Özdemir, Türkiye pazarında 2022 yılında Verint'in en çok talep aldığı teknolojik ürünler hakkında şu bilgileri verdi: "Verint, Türkiye pazarında 2013'ten beri müşteri etkileşimi ve siber güvenlik teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Bu yıl müşteri analitiği ve toplam kalite çözümlerimizle, birçok kurumun dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ettik. One Workforce çözüm ailemiz ile dağıtık yapıdaki iş gücünün doğru zamanda ve yüksek verimlilikle iş süreçlerine dahil olmasına imkan tanıdık. Özellikle pandemi sonrası oluşan dağıtılmış iş gücünün en etkin şekilde yönetilmesini sağladık. Ses biyometrisi ve Fraud çözümlerimizle çağrı merkezlerinde güvenlik açıklarını en aza indirdik. Bankaların gündeminde .bu yıl daha çok dolandırıcılık önleme çözümleri vardı. Pazar bu alanda büyümesini sürdürecek." Sistaş Ürün ve Yeniliklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Çadırcı ise Verint Ses Biyometrisi ve Dolandırıcılık çözümünün, çağrı merkezlerine gelen aramalar üzerinde ciddi bir güvenlik katmanı sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Çağrı merkezini arayan kişinin daha önce oluşturulan ses imzası ile karşılaştırılarak ilgili kişi olup olmadığı ilave bir güvenlik sorusuna ihtiyaç duyulmadan tespit ediliyor. Verint'in çözümü ile; aynı anda gelen binlerce çağrı, mevcut dolandırıcılık listesindeki kişiler ile karşılaştırılıyor ve sahte arama yapanlar kolaylıkla belirleniyor."



SES BİYOMETRİSİ İŞLETME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

SİSTAŞ Ürün ve Yeniliklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Çadırcı, 'Müşteri Deneyiminde Da Vinci Etkisi' etkinliğinde sektör temsilcilerinin sorularını da yanıtladı. Çadırcı, bu yıl ses biyometrisi alanında hayata geçirdikleri projelere dair şu bilgileri verdi: "Ses biyometrisi, güvenlik adımlarının sayısını ve doğrulama süresini de önemli ölçüde azaltabiliyor. Yapay zeka destekli bu yeni teknoloji sayesinde çağrı merkezlerinde müşteri temsilcilerinin çağrılar için daha az zaman harcamasını sağlayarak; ortalama görüşme sürelerini kısaltabiliyoruz. Böylece çağrı merkezleri, genel giderlerden önemli ölçüde tasarruf sağlayabiliyor. Verint Ses Biyometrisi ve Dolandırıcılık çözümü, müşteri memnuniyetini artırdığı gibi, daha verimli bir ekip ile iş akışlarında katma değer oluşturabiliyor."

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