150 bin öğrenci kodlarla sürücüsüz araç yarıştırdı! En hızlı ve hatasız kodlayanlar kazandı





EN ZORLU PİST YARIŞI

Championship Speedway 2022, Intel tarafından sunulan AWS DeepRacer Ligi Şampiyonası'nın resmi pisti. AWS DeepRacer tarihindeki en zorlu fiziksel pist olan bu pist (33.22 m), birden fazla keskin viraj ve bitiş çizgisinde uzun bir drag pisti ile yarışmacıları daha önce hiç olmadığı kadar zorluyor. Bu pist, 2022 Summit Speedway'e kıyasla 12 cm daha dar ve yüzde 43 daha uzun olduğundan yarışmacılar için ekstra zorluk oluşturuyor. AWS DeepRacer, her beceri düzeyindeki geliştiricinin bulut tabanlı bir 3 boyutlu yarış simülatörü, pekiştirmeli öğrenim ve küresel yarış ligi tarafından yönetilen tamamen otonom 1/18'inci ölçekli yarış arabası aracılığıyla makine öğrenimini uygulamalı olarak kullanmasına olanak tanıyor. Bu yılki parkur, AWS'nin şimdiye kadar inşa ettiği en uzun ve en teknik fiziksel parkur ve tüm turnuva boyunca şampiyona kupası yarışlarına ev sahipliği yaptı.