150 bin öğrenci kodlarla sürücüsüz araç yarıştırdı! En hızlı ve hatasız kodlayanlar kazandı

150 ülkeden 150 bin yazılım geliştirici lise ve üniversite öğrencisinin katıldığı AWS DeepRacer Ligi sonuçlandı. Türkiye'den de öğrencilerin ilgi gösterdiği turnuvayı Tayvanlı öğrenciler ilk 3'te tamamladı. Yazılım teknolojisine meraklı gençler makine öğrenimi (ML - Machine Learning) yeteneklerini geliştirirken, sürücüsüz araç ligi için küresel yarışa katılıyor. Dünyanın dört bir yanında yer alan tüm beceri seviyelerinden geliştiriciler ödüller kazanmak için yarışlarda çevrimiçi olarak veya bizzat yarışabiliyor ve bu süreçte makine öğrenimi becerilerini geliştirebiliyor. AWS DeepRacer Ligi, yazılım geliştiricileri rekabet etmeye ve kazanmaya teşvik ediyor. Şimdiye kadar 150'den fazla ülkeden 150 binden fazla geliştirici, AWS DeepRacer ile makine öğrenimi konusunda eğitim aldı.
EN ZORLU PİST YARIŞI
Championship Speedway 2022, Intel tarafından sunulan AWS DeepRacer Ligi Şampiyonası'nın resmi pisti. AWS DeepRacer tarihindeki en zorlu fiziksel pist olan bu pist (33.22 m), birden fazla keskin viraj ve bitiş çizgisinde uzun bir drag pisti ile yarışmacıları daha önce hiç olmadığı kadar zorluyor. Bu pist, 2022 Summit Speedway'e kıyasla 12 cm daha dar ve yüzde 43 daha uzun olduğundan yarışmacılar için ekstra zorluk oluşturuyor. AWS DeepRacer, her beceri düzeyindeki geliştiricinin bulut tabanlı bir 3 boyutlu yarış simülatörü, pekiştirmeli öğrenim ve küresel yarış ligi tarafından yönetilen tamamen otonom 1/18'inci ölçekli yarış arabası aracılığıyla makine öğrenimini uygulamalı olarak kullanmasına olanak tanıyor. Bu yılki parkur, AWS'nin şimdiye kadar inşa ettiği en uzun ve en teknik fiziksel parkur ve tüm turnuva boyunca şampiyona kupası yarışlarına ev sahipliği yaptı.
BOYUTLU SANAL YARIŞ
AWS DeepRacer Ligi, dünyanın dört bir yanından geliştiricileri makine öğrenimi (ML) yarışması aracılığıyla bir araya getiriyor. Katılımcılar, uygulamalı eğitim sayesinde AWS DeepRacer cihazıyla ve 3 boyutlu sanal yarış simülatöründe pekiştirmeli öğrenme (RL) modelleri geliştirmeyi öğreniyor. Küresel puan tablosunun tepesinde yer alan deneyimli bir profesyonel veya ilk kez model geliştiren bir amatör olmanız fark etmeksizin AWS DeepRacer, makine öğrenimiyle çalışmaya başlamanın hızlı yolu haline geliyor. (Timur SIRT)