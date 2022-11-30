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    • Teknoloji
    • 30.11.2022 18:59
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    • 30.11.2022 19:01
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    SPOTİFY 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify özeti neden göremiyorum? En çok dinlediğim şarkıcılar-sanatçılar!

    Spotify Wrapped ile kullanıcılar bir yıl boyunca en çok dinledikleri müzikleri, sanatçıları ve podcast olmak üzere birçok detayı öğrenebiliyor. İşte 2022 yılının özeti...

    SPOTİFY 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped nasıl bakılır?

    Son dakika bilgisine göre 2022 Spotify özeti yayımlandı. Peki Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify özeti neden göremiyorum? En çok dinlediğim şarkıcılar ve sanatçılara nasıl bakabilirim?

    SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

    Spotify kullanıcıları, 2022 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

    SPOTİFY 2022 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

    Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı bu yıl UZI oldu. En çok dinlenen şarkı Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu. En çok dinlenen albüm yine UZI'nin El Chavo albümü olarak açıklandı. 2022'de Spotify'da en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak da Sezen Aksu yer aldı. En çok dinlediği grup ise Duman oldu.

    SPOTİFY ÖZETİ GÖREMEYENLER DİKKAT!

    Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

    Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.
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    Haberler Teknoloji SPOTİFY 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify özeti neden göremiyorum? En çok dinlediğim şarkıcılar-sanatçılar!
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