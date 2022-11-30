SPOTİFY 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify özeti neden göremiyorum? En çok dinlediğim şarkıcılar-sanatçılar!

SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify kullanıcıları, 2022 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

SPOTİFY 2022 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı bu yıl UZI oldu. En çok dinlenen şarkı Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu. En çok dinlenen albüm yine UZI'nin El Chavo albümü olarak açıklandı. 2022'de Spotify'da en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak da Sezen Aksu yer aldı. En çok dinlediği grup ise Duman oldu.