Tarım sektöründeki KOBİ'lere uygun fiyatlı ürün fırsatı cepte

Tarfin, bugüne kadar satış noktaları ile çiftçi arasındaki ürün tedarik sürecine katkı sunan sistemini Tarfin Pro ile daha da genişletti. Tarımsal ürünlerin fabrikadan çıkıp satış noktalarına da uygun fiyatlarla ulaşımını sağlayan Tarfin Pro, satış noktalarına desteğini bir yılda yüzde 700 artırdı. Tarım bayilerinin tohum, gübre ve yem gibi girdilere rekabetçi fiyatlar ve vade seçenekleri ile ulaşmasını sağlayan Tarfin Pro, tarım tedarik zincirinin verimliliğine katkı sağlıyor. Tarfin Pro'nun tedarik modeli ile satış noktaları, sermayelerini harcamadan yeni ürünlere uygun fiyatlarla ulaşıyor, yatırımlarını işlerini büyütmek için kullanıyor. Tarfin Pro ile satış noktaları nakit kullanmadan ve banka kredisine ihtiyaç duymadan hemen sipariş verme ve ürün çeşitliliğini artırarak daha fazla çiftçiye ulaşma imkanlarına sahip oluyor. Satış noktaları, Tarfin'den aldıkları ürünlerin satışını yine Tarfin platformunu kullanarak peşin, vadeli ya da kredi kartlarıyla gerçekleştirebiliyor, böylece tüm çiftçilere ihtiyaçlarına özel ödeme yöntemi sunarak, rakiplerine karşı avantaj sağlıyor. Tarfin Pro Ülke Müdürü Can Yiğit Canbaz, şunları söyledi: "Türk çiftçisini güçlendirme misyonumuzla hizmetlerimize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Çiftçimiz tüm tarım girdisi ihtiyaçlarını peşin ya da vadeli olarak Tarfin Mobil üzerinden satın alıyor, teslim almak için de seçtiği Tarfin satış noktasına geliyor. Şimdi bu hizmetlerimizi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Tarfin Pro ile yetkili satış noktalarımızın daha fazla ürüne ulaşmasını sağlıyoruz. Hem yerli hem de yabancı üreticilerle yaptığımız güçlü tedarik anlaşmaları sayesinde satış noktalarımıza uygun fiyatlı ürün tedariği sağlıyor ve onları daha avantajlı konuma ulaştırıyoruz. 2021 yılı başında başladığımız Tarfin Pro ile verdiğimiz destekleri bir yılda yüzde 700 artırdık. Girdi maliyetlerinin düşürülmesinde önemli bir rol oynayan Tarfin Pro, şu anda 300 satış noktasında kullanılıyor."



SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARET

Can Yiğit Canbaz, Tarfin Pro'nun sağladığı avantajları ise şöyle sıraladı: "Tarfin Pro, her şeyden önce tarım girdisi ticaretinin sürdürülebilir olmasında stratejik bir rol oynuyor ve avantajlı şekilde tüm sektör paydaşlarının arz talep dengesini oluşturuyor. Güçlü teknolojik altyapımız sayesinde, Tarfin Pro, tarım tedarik zincirinin kurumsal bacağı olarak konumlanıyor. Tarfin Pro satış noktalarına tüm markalardaki ürünlere tek bir yerden erişim, tüm ürünlere vade imkânı, rekabetçi fiyatlara ulaşma fırsatı ve daha kârlı satış gibi pek çok avantaj sunuyor." (Timur Sırt)

