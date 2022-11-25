Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu





EKONOMİ MODUNU UNUTMAYIN

Bir kazanda ön ısıtma işlevi sıcak suyu her an musluktan akmaya hazır olması için tasarlanıyor. Bu da kazanın her zaman bir miktar suyu sıcak tuttuğu anlamında geliyor. Eco mod kapalı iken kombi daima istenen sıcak suyu sağlayabilmek için kendini hazır tutar ve enerji harcar. Eco modun açılmasıyla birlikte sıcak su ihtiyacı gerçekleştiğinde ısıtma fonksiyonu devreye girer ve ısıtma başlar. Bu nedenle sıcak su gelmesi biraz uzun sürebilir. Sürekli sıcak su ihtiyacı olmayan evler için bu fonksiyon açık olabilir. Böylece gaz kullanımında yüzde 5 tasarruf elde edilebilir. İhtiyacınız kadar ısının Kapı ve pencerelere yalıtım şart.