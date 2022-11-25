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    Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu

    Doğalgaz fiyatlarındaki artışla beraber ısınma gideri geçen yılın üzerinde olacak. Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde verimli kombikazan kullanımı ile doğalgaz tüketiminde tasarruf sağlamak mümkün.

    Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu

    Avrupa merkezli enerji krizi doğalgaz fiyatlarının tüm dünyada tavan yapmasına sebep oldu. Faturaları aşağı düşürmenin mümkün olduğunu belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Teknik Hizmetler Direktörü Murat Özberk, doğalgaz faturasını azaltmak için ipuçları verdi. Özberk, evde doğalgazı verimli kullanarak; kısa vadeli önlemlerle yüzde 20 ve uzun vadeli önlemlerle de yüzde 32 tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirtti. Özberk, doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolunu şöyle açıkladı:



    GİDİŞ SUYU SICAKLIĞI AZALMALI
    Daha düşük kombi dönüş suyu doğalgazın daha az kullanılmasını sağlar. Gidiş suyu sıcaklığı düşürüldüğünde odalar eskisi gibi sıcak kalmaya devam eder. Gidiş suyu için tavsiye edilen sıcaklığın 60° C civarında ayarlanmasıyla bazı evlerde serinlik hissedilebilir ancak istenen her an sıcaklık tekrar yükseltilebilir. Gidiş suyu sıcaklığını güvenilir bir şekilde azaltmak az bilinen ancak çok etkili bir yöntem olmakla beraber evlerin yıllık gaz kullanımında yüzde 8 tasarruf sağlanabilir.



    EKONOMİ MODUNU UNUTMAYIN
    Bir kazanda ön ısıtma işlevi sıcak suyu her an musluktan akmaya hazır olması için tasarlanıyor. Bu da kazanın her zaman bir miktar suyu sıcak tuttuğu anlamında geliyor. Eco mod kapalı iken kombi daima istenen sıcak suyu sağlayabilmek için kendini hazır tutar ve enerji harcar. Eco modun açılmasıyla birlikte sıcak su ihtiyacı gerçekleştiğinde ısıtma fonksiyonu devreye girer ve ısıtma başlar. Bu nedenle sıcak su gelmesi biraz uzun sürebilir. Sürekli sıcak su ihtiyacı olmayan evler için bu fonksiyon açık olabilir. Böylece gaz kullanımında yüzde 5 tasarruf elde edilebilir. İhtiyacınız kadar ısının Kapı ve pencerelere yalıtım şart.



        İHTİYACINIZ KADAR ISININ
        Enerji krizi nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri kamu binalarında ortam sıcaklığını 19° C olarak sınırlandırdı. Oda sıcaklığını 1° C düşürmek yıllık gaz tüketimini yüzde 7 azaltıyor. Ev ortamında önerilen oda sıcakları 20-22° C, bebek odaları 23-24° C ve yatak odaları-mutfaklar 18° C'dir. Banyolar ise standart değer olan 20° C'ye ayarlanmalı.



        KAPI VE PENCERELERE YALITIM ŞART
        Kapı ve pencereleri kontrolsüz hava girişine karşı yalıtmak ve pencereleri mevsimine göre yaz-kış konumuna göre ayarlamak enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerden evi havalandırırken ısıtma sistemini ve pencereye yakın radyatörleri kapatmak kombi dönüş suyu sıcaklığının düşmesini engelleyeceği için tekrar ısıtmak için harcanacak doğalgaz tüketimini azaltır.



        LEVHA FAYDA SAĞLAR
        Isı kaybında sıcaklık farkı ne kadar yüksekse enerji kaybı da o kadar yüksek olur. Radyatörler doğası gereği arka yüzlerini ısıttığı için buralara parlak yüzeyli yalıtım levhaları koyarak enerji kaybını azaltılabilir, böylece tasarruf elde edilebilir. Levhaların parlak yüzeyli olması da ısı ışınımına karşı yansıtma yaparak yalıtım verimliliğini arttırır.



            HİDROLİK DENGELEME YAPIN PANJUR VEYA KALIN PERDE KULLANIN
            Isı kaybında sıcaklık farkı ne kadar yüksekse enerji kaybı da o kadar yüksek olur. Radyatörler doğası gereği arka yüzlerini ısıttığı için buralara parlak yüzeyli yalıtım levhaları koyarak enerji kaybını azaltılabilir, böylece tasarruf elde edilebilir. Levhaların parlak yüzeyli olması da ısı ışınımına karşı yansıtma yaparak yalıtım verimliliğini arttırır.
            Radyatörde termostatik vana yoksa dengeleme yaparak enerji tasarrufu yapılabilir. Bu işlem kombinize en yakın radyatörden en uzak radyatöre doğru radyatör vanasını kısarak yapılır. Kendiniz de bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.
            Güneş battıktan sonra veya geceleri yatmadan önce panjurları indirmek ve radyatörlerin önünü kapatmayacak şekilde kalın perde kullanımı ısı kaybını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

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            Haberler Teknoloji Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu
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