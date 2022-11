Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu

İHTİYACINIZ KADAR ISININ

Enerji krizi nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri kamu binalarında ortam sıcaklığını 19° C olarak sınırlandırdı. Oda sıcaklığını 1° C düşürmek yıllık gaz tüketimini yüzde 7 azaltıyor. Ev ortamında önerilen oda sıcakları 20-22° C, bebek odaları 23-24° C ve yatak odaları-mutfaklar 18° C'dir. Banyolar ise standart değer olan 20° C'ye ayarlanmalı.