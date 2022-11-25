Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu

Avrupa merkezli enerji krizi doğalgaz fiyatlarının tüm dünyada tavan yapmasına sebep oldu. Faturaları aşağı düşürmenin mümkün olduğunu belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Teknik Hizmetler Direktörü Murat Özberk, doğalgaz faturasını azaltmak için ipuçları verdi. Özberk, evde doğalgazı verimli kullanarak; kısa vadeli önlemlerle yüzde 20 ve uzun vadeli önlemlerle de yüzde 32 tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirtti. Özberk, doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolunu şöyle açıkladı:
GİDİŞ SUYU SICAKLIĞI AZALMALI
Daha düşük kombi dönüş suyu doğalgazın daha az kullanılmasını sağlar. Gidiş suyu sıcaklığı düşürüldüğünde odalar eskisi gibi sıcak kalmaya devam eder. Gidiş suyu için tavsiye edilen sıcaklığın 60° C civarında ayarlanmasıyla bazı evlerde serinlik hissedilebilir ancak istenen her an sıcaklık tekrar yükseltilebilir. Gidiş suyu sıcaklığını güvenilir bir şekilde azaltmak az bilinen ancak çok etkili bir yöntem olmakla beraber evlerin yıllık gaz kullanımında yüzde 8 tasarruf sağlanabilir.
EKONOMİ MODUNU UNUTMAYIN
Bir kazanda ön ısıtma işlevi sıcak suyu her an musluktan akmaya hazır olması için tasarlanıyor. Bu da kazanın her zaman bir miktar suyu sıcak tuttuğu anlamında geliyor. Eco mod kapalı iken kombi daima istenen sıcak suyu sağlayabilmek için kendini hazır tutar ve enerji harcar. Eco modun açılmasıyla birlikte sıcak su ihtiyacı gerçekleştiğinde ısıtma fonksiyonu devreye girer ve ısıtma başlar. Bu nedenle sıcak su gelmesi biraz uzun sürebilir. Sürekli sıcak su ihtiyacı olmayan evler için bu fonksiyon açık olabilir. Böylece gaz kullanımında yüzde 5 tasarruf elde edilebilir. İhtiyacınız kadar ısının Kapı ve pencerelere yalıtım şart.