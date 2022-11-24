Twitter’da genel af! Elon Musk'tan askıya alınan hesaplara geri dönüş için yeşil ışık

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra köklü değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin yönetimi kurulunu kovarak kendisini CEO olarak atayan ve çalışan sayısını yarıya indirmek amacıyla personelleri kovan dünyaca ünlü milyarder Musk, bugüne kadarki en büyük politika geri dönüşlerinden biri olacak öneriyi ise geçtiğimiz gün duyurdu.



Elon Musk, 44 milyar dolarlık bedelle satın aldığı Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı



ASKIYA ALINAN HESAPLARA AF GELİYOR

Nefret dolu içerik, kötüye kullanım, yanlış bilgilendirme, aşırıcılık, şiddet tehditleri, mahremiyet veya telif hakkı ihlali yapan tüm hesapları Twitter askıya aldı. Musk'ın askıya alınan hesaplar için yeni önerisine göre, "Yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesaplar af kapsamında olacak ve bu hesaplar muhtemelen platforma geri dönecek.

YASAKLI HESAPLARA İZİN

Öte yandan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde aralarında Donald Trump, Kathy Griffin gibi isimlerin de yer aldığı hesaplardaki yasakları kaldırarak bu hesapların tekrar çevrimiçi olmasına izin vermişti.

KULLANICI SAYISINDA REKOR

Musk, kendi hesabından paylaştığı haftalık aktif kullanıcı sayısına ilişkin bir grafikte geçen hafta sosyal medya platformuna günlük 1,6 milyon aktif kullanıcı eklendiğini belirtti.



Böylece Ekim ayı başında günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı 250,5 milyon seviyesinde olan Twitter, geçen hafta günlük 259,4 milyon aktif kullanıcıyla yeni bir rekor kırmış oldu.