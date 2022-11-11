Cisco Networking Academy hedefini açıkladı: 2025’e kadar 25 milyon kişiye dijital eğitim şansı

Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında beceri kazandırarak iş fırsatlarına ulaştıran, dünyanın en uzun soluklu eğitim programlarından biri olan Cisco Networking Academy, 25'inci yaşını kutluyor. Geride kalan çeyrek asırda 17.5 milyonun üzerinde kişi Networking Academy'de eğitim aldı. 2025'e kadar 97 milyonu aşkın yeni iş ortaya çıkacağından hareketle Cisco da gelecek 10 yıl içinde Networking Academy aracılığıyla 25 milyon kişiye eğitim verme hedefini açıkladı. Teknoloji ve otomasyondaki gelişmelerle birlikte 2025 yılına kadar 97 milyon yeni işin ortaya çıkması bekleniyor. Cisco da NetAcad aracılığıyla geleceğin iş gücünü eğitim ve kariyer fırsatlarıyla destekleyerek dünya çapında milyonlarca kişinin bu istihdam alanlarına erişmesine yardımcı olmaya devam edecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri (BT) alanında beceri kazandırarak iş fırsatlarına ulaştıran, dünyanın en uzun soluklu programlarından NetAcad, 190 ülkede eğitmenleri desteklemek ve öğrencilerin katılımını sağlamak için yüksek kaliteli BT kursları, öğrenme simülatörleri ve uygulamalı öğrenme fırsatları sunuyor. Bugüne dek dünya çapında 17.5 milyonun üzerinde öğrenci dijital beceriler kazanmak için Cisco Networking Academy eğitimlerine katıldı.
TÜRKİYE'DE 150 KİŞİ
Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da Cisco Networking Academy'nin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı: "NetAcad'in 1999'da Türkiye'de faaliyete geçmesinden bu yana, yüzde 27'si kadın olmak üzere 148 binden fazla öğrenciye eğitim verildi ve beceri kazandırıldı. Cisco Networking Academy'nin Türkiye'deki başarılarından gurur duyuyoruz. Akademilerin ve eğitmenlerin desteği olmadan bu başarı mümkün olamazdı. Ülke genelinde kamu kuruluşları, akademik kurumlar ve kâr amacı gütmeyen girişimlerdeki ortaklarımızla birlikte, hayatlarını değiştirecek eğitim imkânlarına erişmekte güçlük çeken, yetersiz hizmet alan ve yeterince temsil edilmeyen kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz."
MOBİL ALIŞVERİŞTE AKŞAM SAATİNİ SEVDİK
Kasım ayı ile birlikte alışveriş hızlandı. Mobil uygulama üzerinden alışveriş yapma alışkanlığı pandemiden sonra gündemde kalmaya devam ediyor. Hepsiburada platformu verilerine göre, 'Efsane Kasım' kampanyasının ilk 6 gününde en çok satılan ürünlerin deterjan ve tuvalet kağıdı; ev aletlerinde liderin ise Airfryer olduğu görülüyor. Tüketicilerin Kasım'ın ilk 6 gününde en çok temel tüketim, gıda, giyim, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve sağlık-güzellik kategorilerine ilgi gösterdiği görülüyor. Hepsiburada platformu üzerinden ilk 6 günde en çok sipariş verilen ürünler ise çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı tableti, tuvalet kağıdı, ev giyim/iç çamaşırı, kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve bebek bezi oldu. Elektrikli ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünü ise Airfryer olarak belirlendi. Alışveriş artışında kampanya modelleri de etkili oluyor. Hepsiburada'nın "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği görülüyor.
KAMERA-PİL-EKRAN ÜÇGENİ TELEFONU FARKLILAŞTIRIYOR
Dünya mobilleştikçe, kullanıcıların ellerindeki telefonlardan beklentileri de değişiyor. Zamanı verimli kullanma ve yaratıcılık ekseninde telefonlarından yüksek verim elde etmek isteyen birçok kullanıcının ihtiyaçları ise genellikle karşılanmıyor. Özellikle trendleri takip eden birçok tüketici, geniş ekrana, üstün teknolojili kameraya, güçlü bataryaya ve yüksek kapasiteli dahili belleklere sahip olan akıllı telefonlara ihtiyaç duyuyor. Casper da bir akıllı telefondan daha fazlasını tüketicilerine sunmak için harekete geçti. İnce, köşeli ve zarif yapıya sahip 3 farklı premium rengiyle satışa çıkarılan, en güncel Android 12 işletim sistemini kullanan Casper VIA F30 Plus akıllı telefon, yapay zeka destekli başta 50MP olmak üzere 3 arka kameraya sahip. 8 çekirdekli işlemci ile maksimum güce ulaşılmasına ve 5 bin mAh'lık bataryasıyla da uzun pil ömrüne olanak tanıyor.
MOBİL ÖDEME
Casper VIA'nın yeni akıllı modeli, tüketicilerin müzik, video ve fotoğraflarını uzun süre arşivleyebileceği 128GB ROM'a sahip depolama alanını da barındırıyor. Eğer bunlar yeterli olmazsa Türk Telekom bulut depolama hizmetini kullanmak mümkün. Google Play ödemelerinde yüzde 50'lik bir mobil ödeme avantajı sunuluyor. Bunun için Pokus uygulamasını indirip Google Play'de Türk Telekom Mobil Ödeme ile ilk defa harcamasını faturaya yansıtmak veya TL bakiyesinden kullanma şansı sunuluyor.