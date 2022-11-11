Cisco Networking Academy hedefini açıkladı: 2025’e kadar 25 milyon kişiye dijital eğitim şansı

Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında beceri kazandırarak iş fırsatlarına ulaştıran, dünyanın en uzun soluklu eğitim programlarından biri olan Cisco Networking Academy, 25'inci yaşını kutluyor. Geride kalan çeyrek asırda 17.5 milyonun üzerinde kişi Networking Academy'de eğitim aldı. 2025'e kadar 97 milyonu aşkın yeni iş ortaya çıkacağından hareketle Cisco da gelecek 10 yıl içinde Networking Academy aracılığıyla 25 milyon kişiye eğitim verme hedefini açıkladı. Teknoloji ve otomasyondaki gelişmelerle birlikte 2025 yılına kadar 97 milyon yeni işin ortaya çıkması bekleniyor. Cisco da NetAcad aracılığıyla geleceğin iş gücünü eğitim ve kariyer fırsatlarıyla destekleyerek dünya çapında milyonlarca kişinin bu istihdam alanlarına erişmesine yardımcı olmaya devam edecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri (BT) alanında beceri kazandırarak iş fırsatlarına ulaştıran, dünyanın en uzun soluklu programlarından NetAcad, 190 ülkede eğitmenleri desteklemek ve öğrencilerin katılımını sağlamak için yüksek kaliteli BT kursları, öğrenme simülatörleri ve uygulamalı öğrenme fırsatları sunuyor. Bugüne dek dünya çapında 17.5 milyonun üzerinde öğrenci dijital beceriler kazanmak için Cisco Networking Academy eğitimlerine katıldı.



TÜRKİYE'DE 150 KİŞİ

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da Cisco Networking Academy'nin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı: "NetAcad'in 1999'da Türkiye'de faaliyete geçmesinden bu yana, yüzde 27'si kadın olmak üzere 148 binden fazla öğrenciye eğitim verildi ve beceri kazandırıldı. Cisco Networking Academy'nin Türkiye'deki başarılarından gurur duyuyoruz. Akademilerin ve eğitmenlerin desteği olmadan bu başarı mümkün olamazdı. Ülke genelinde kamu kuruluşları, akademik kurumlar ve kâr amacı gütmeyen girişimlerdeki ortaklarımızla birlikte, hayatlarını değiştirecek eğitim imkânlarına erişmekte güçlük çeken, yetersiz hizmet alan ve yeterince temsil edilmeyen kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz."