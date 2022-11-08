Bir telefondan daha fazlasını sunan Casper VIA F30 Slus satışa çıktı

Dünya mobilleştikçe, kullanıcıların ellerindeki telefonlardan beklentileri de değişiyor. Zamanı verimli kullanma ve yaratıcılık ekseninde telefonlarından yüksek verim elde etmek isteyen birçok kullanıcının ihtiyaçları ise genellikle karşılanmıyor. Özellikle trendleri takip eden birçok tüketici, geniş ekrana, üstün teknolojiye sahip kameraya, güçlü bataryaya ve yüksek kapasiteli dahili belleklere sahip olan akıllı telefonlara ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper da bir akıllı telefondan daha fazlasını tüketicilerine sunmak için harekete geçti. İnce, köşeli ve zarif yapıya sahip 3 farklı premium rengiyle satışa çıkarılan en güncel Android 12 işletim sistemini kullanan Casper VIA F30 Plus akıllı telefon, yapay zeka destekli başta 50MP olmak üzere 3 arka kameraya sahip. 8 çekirdekli işlemci ile maksimum güce ulaşılmasına ve 5.000 mAh'lık güçlü bataryasıyla da uzun pil ömrüne olanak tanıyor. Dahili 8GB RAM ve 4GB VRAM (Sanal RAM) desteği ile toplam 12GB RAM'e çıkabilen telefon, uygulamalar arası hızlı geçişi, akıcı kullanımı ve yüksek oyun performansı vaat ediyor. Casper VIA'nın yeni akıllı telefon modeli, tüketicilerin müzik, video ve fotoğraflarını uzun süre arşivleyebileceği 128GB ROM'a sahip geniş depolama alanını da barındırıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 50 MP KAMERA İLE KUSURSUZ FOTOĞRAFLAR

İşte "O" an dedirten ve en mutlu dakikaların hatırlanmasına yardımcı olan fotoğrafların kusursuz olması için kullanılan kamera teknolojisi telefon tercihinde ciddi önem arz ediyor. Yüksek teknolojiye sahip kameraların bulunduğu telefonlar da bu nedenle kullanıcıların ilk tercihini oluşturuyor. Yapay zeka destekli Arcsoft 50MP ana kamerasıyla unutulmaz anları kusursuz fotoğraflayan Casper VIA F30 Plus, 2MP Bokeh (Portre) kamerası ile fotoğraflara derinlik katabiliyor, 2MP Makro kamerayla da en ince ayrıntıları yakalayabiliyor. Ayrıca 8MP'lik ön kamerasında da etkileyici selfielerin çekilmesine yardımcı oluyor.