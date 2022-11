Bir telefondan daha fazlasını sunan Casper VIA F30 Slus satışa çıktı

GENİŞ EKRANDA ULTRA AKICI PERFORMANS ARTIK MÜMKÜN

Kullanıcıların bir akıllı telefondan beklentisini karşılayabilecek özelliklerin başında depolama kapasitesi, akıcı kullanım sağlayacak güçlü işlemci, uzun pil ömrü ve geniş ekrana sahip olmak da yer alıyor. Geniş ekranlarda videolar izlemek ve oyun oynamak isteyen kullanıcılar 20:9 görüntü oranına, %89 ekran gövde oranına ve 400 NIT parlaklık değerindeki HD 6.5" ekrana sahip Casper VIA F30 Plus telefonuyla ultra geniş ekranda konforlu bir görüntüleme deneyimi yaşayabiliyor. Damla çentik ekranın bulunduğu VIA F30 Plus, 8.5mm incelikte olmasına rağmen 8 çekirdekli işlemcisiyle çoklu görevlerde de maksimum hızda kullanım sunuyor. Dahili 8GB RAM ve 4GB VRAM (Sanal RAM) desteği ile 12GB'a çıkabilen telefon, hızlı geçişi, akıcı kullanımı ve yüksek oyun performansını da vadeden Casper VIA'nın yeni akıllı telefon modeli, tüketicilerin müzik, video ve fotoğraflarını uzun süre arşivleyebileceği 128GB ROM'a sahip geniş depolama alanını da barındırıyor. 5000 mAh değerine ve akıllı enerji yönetimi teknolojisine sahip pili sayesinde uzun batarya ömrü ve kaliteli deneyimler de sunan VIA F30 Plus, kullanıcılara 1 şarjla 11 saat video izlemeye ve 31 saat müzik dinlemeye olanak tanıyor. Dokunmatik parmak izi ve yüz tanıma sensörleriyle de yüksek güvenlik düzeyinde kullanımların gerçekleştirildiği yeni VIA F30 Plus, Android 12 sürümüyle de kullanıcılara en güncel ayrıcalıkları sunuyor.

