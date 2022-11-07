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    • Teknoloji
    • 07.11.2022 17:56
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    • 07.11.2022 17:56
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    Instagram'da gizli hesapları gösteren Postegro kaldırıldı mı? Postegro gibi uygulamalar neler, yerine ne kullanılır?

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram’da bazı kullanıcılar hesaplarını kilitli kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle gizli hesapları görmek isteyen kullanıılar çeşitli uygulamalar sayesinde gizli hesapları görebiliyor. bu uygulamalardan biri de Postegro uygulamasıydı. Fakat Postegro'nun kaldırılmasının ardından kullancıılar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Postegro gibi uygulamalar neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Postegro gibi uygulamalar neler?

    Postegro uyulaması Instagram'da gizli hesapları gösteren uygulamalar arasında yer alıyor.

    POSTEGRO NEDİR NASIL KULLANILIR?

    Instagram'da yer alan gizli profilleri Postegro sayesinde görebilirsiniz.

    POSTEGRO UYGULAMASI NEDEN YOK, KALDIRILDI MI

    Instagram gizli profil görme uygulaması Postegro artık çalışmıyor. Bunun nedeni, Instagram'ın kullanıcılar için büyük bir tehdit oluşturan Postegro'ya karşı harekete geçerek uygulamayı engellemesidir.

        POSTEGRO NUN ADI NE OLDU?

        Gizli bir hesap tarafından arkadaşlık isteği aldığınızda veya gizli bir hesabı stalklamak istediğinizde postegro uygulaması kullanılmaktaydı fakat postegro uygulaması kapatıldıktan sonra postegro yerine gelen uygulama sayısı arttı postegro benzeri uygulamalar arasında ilk sırada pingru uygulaması gelmektedir.

        POSTEGRO KULLANMAK YASAK MI?

        Postegro, gizlilik yasasını ihlal eden bir programdır. İnsanların gizlediği profili görüntülüyor.
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        Haberler Teknoloji Instagram'da gizli hesapları gösteren Postegro kaldırıldı mı? Postegro gibi uygulamalar neler, yerine ne kullanılır?
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