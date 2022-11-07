Instagram'da gizli hesapları gösteren Postegro kaldırıldı mı? Postegro gibi uygulamalar neler, yerine ne kullanılır?

POSTEGRO NUN ADI NE OLDU?

Gizli bir hesap tarafından arkadaşlık isteği aldığınızda veya gizli bir hesabı stalklamak istediğinizde postegro uygulaması kullanılmaktaydı fakat postegro uygulaması kapatıldıktan sonra postegro yerine gelen uygulama sayısı arttı postegro benzeri uygulamalar arasında ilk sırada pingru uygulaması gelmektedir.