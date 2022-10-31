Elon Musk'tan kara haber! Ücretli olacak! Twitter hesap kapatma, silme, dondurma nasıl yapılır? Twitter mavi tik iptal edilir mi?

TWİTTER MAVİ TİK PARALI MI OLACAK?

Twitter şu anda yeni Twitter Blue aboneliği için 19,99 ABD doları ücretlendirmeyi planlıyor. Geçerli plana göre, doğrulanmış kullanıcıların abone olmaları veya mavi onay işaretlerini kaybetmeleri için 90 günleri olacak. Projede çalışanlara, özelliği başlatmak için 7 Kasım'a kadar zamanları olduğu, aksi takdirde işten çıkarılacakları söylendi.

Elon Musk Twitter'ın sahibi olmadan önce yaptığı açıklamalarda hesap onaylama ve botlarla mücadele gibi konularda farklı bir yaklaşımı benimseyeceğinin sinyalini daha önce vermişti. Pazar günü attığı twitte ise, "Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor" dedi.