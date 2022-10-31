Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 31.10.2022 10:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 10:29
    ABONE OL

    Elon Musk'tan kara haber! Ücretli olacak! Twitter hesap kapatma, silme, dondurma nasıl yapılır? Twitter mavi tik iptal edilir mi?

    The Verge'de yer alan habere göre Elon Musk'ın yönetimine geçen Twitter, mavi tık için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 Türk Lirası) talep edecek. Bunun ardıdan birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Twitter hesap kapatma nasıl yapılır? Twitter paralı mı oluyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Elon Musk’tan kara haber! Paralı olacak!

    Twitter'ın ücretli olacağı hakkında çıkan haberler birçok kişiyi endişelendirdi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

    TWİTTER MAVİ TİK PARALI MI OLACAK?

    Twitter şu anda yeni Twitter Blue aboneliği için 19,99 ABD doları ücretlendirmeyi planlıyor. Geçerli plana göre, doğrulanmış kullanıcıların abone olmaları veya mavi onay işaretlerini kaybetmeleri için 90 günleri olacak. Projede çalışanlara, özelliği başlatmak için 7 Kasım'a kadar zamanları olduğu, aksi takdirde işten çıkarılacakları söylendi.

    Elon Musk Twitter'ın sahibi olmadan önce yaptığı açıklamalarda hesap onaylama ve botlarla mücadele gibi konularda farklı bir yaklaşımı benimseyeceğinin sinyalini daha önce vermişti. Pazar günü attığı twitte ise, "Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor" dedi.

    TWİTTER NE ZAMAN PARALI OLACAK?

    Twitter, doğrulama için ayda 20 dolar ücret almaya başlamayı planlıyor' başlıklı haberde Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi.

        TELEFONDAN TWİTTER HESABI SİLME

        🔵Telefonunuzdan hesabınıza giriş yapın
        🔴Profilinize tıklayıp "Ayarlar" Bölümüne giriniz.
        🔵Ayarlar bölümünde en altta yer alan "Hesabımı devre dışı bırak" yazan seçeneğe tıklayın.
        🔴Ardından hesabınız 30 gün içerisinde silinecektir.

        TWİTTER HESABINIZ SİLMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

        🔹Twitter hesabınızı devre dışı bıraktığınızda başkalarının Tweetlerinde bahsedilen kullanıcı adınız görünmeye devam eder. Ancak profiliniz artık bulunmadığından profilinize yönlendiren bir bağlantı sağlamaz. İçeriğin Twitter Kuralları çerçevesinde incelenmesini istiyorsanız, buradan bir destek raporu gönderebilirsiniz.
        🔹Twitter hesabınızla ilişkili kullanıcı adınızı veya e-postanızı değiştirmek için hesabınızı silmeniz gerekmez. Bu bilgileri güncellemek için istediğiniz zaman Hesap bilgileri bölümüne gidin.
        🔹Mevcut kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi daha sonra kullanmak istiyorsanız hesabınızı devre dışı bırakmadan önce değiştirmelisiniz.
        30 günlük devre dışı bakma sürecinde hesabınıza giriş yapmak hesabınızı doğrudan geri getirir.
        🔹Twitter verilerinizi indirmek istiyorsanız hesabınızı devre dışı bırakmadan önce bunu talep etmeniz gerekir. Hesabınızı devre dışı bırakmak, Twitter sistemlerinden verileri silmez.

        TWİTTER HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

        Önce gezinti menüsü simgesine ve ardından Ayarlar ve gizlilik'e dokunun. Hesabınız öğesine ve ardından Hesabını devre dışı bırak'a dokunun. Hesabı devre dışı bırakmaya ilişkin bilgileri okuyun ve ardından Devre dışı bırak öğesine dokunun. İstendiğinde şifrenizi girin ve Devre dışı bırak öğesine dokunun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kendi başına oy kullanamadı
        Haberler Teknoloji Elon Musk'tan kara haber! Ücretli olacak! Twitter hesap kapatma, silme, dondurma nasıl yapılır? Twitter mavi tik iptal edilir mi?
            SON DAKİKA