Akıllı kentler mutlu hayat! Türkiye'den akıllı şehir adımı

ABD, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dünyanın dördüncü Türkiye'nin ise ilk akıllı şehir strateji belgesi ile şehirler yakın zamanda akıllanacak. Türkiye yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknolojik altyapısıyla yolları akıllı hale dönüştürmeye başlarken, şehirlerin akıllı sistemlerle donatılması için de çalışmalar hızlandırıldı. Çalışma kapsamında şehirlerin çevre, ulaşım, enerji, sağlık ve altyapı gibi tüm unsurlarının teknoloji ile donatılması sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine akıllı şehirler strateji belgelerini göndererek öncelikleri belirleyecek.
Şehirlerin geleceğinin şekillendirilmesi için yapılacak çalışmalar, insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı bir şekilde teknolojiden azami ölçüde faydalanılarak gerçekleştirilecek. Bu çerçevede 26 ana, 14 alt olmak üzere 40 eylem planı belirlendi. Güvenlik, sağlık, hareketlilik, enerji, su, ekonomik kalkınma ve konut, atık ve vatandaşlık hizmetleri alanındaki akıllı uygulamalar şehirleri daha sürdürebilir hayatın yaşandığı yerler haline getirecek. Gelecek 10 yılda güvenlik, sağlık, hareketlilik, enerji, su, ekonomik kalkınma ve konut, atık ve vatandaşlık hizmetleri konusunda geliştirilecek akıllı uygulamalar ön plana çıkacak.