Atlas.Space ve Turkuvaz Medya'dan Metaverse'te iş birliği: Eşsiz bir imkan sağlayacak

Son zamanlarda Turkcell, Denizbank, A101 gibi pek çok marka ile çalışan ve Metaverse'e yeni bir soluk getiren Atlas.Space, Turkuvaz Medya ile iş birliği içine girerek markalara eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Atlas.Space, 'Mateverse a Service' kapsamında markalara ve ihtiyacı olan kurumlara hizmet sağlıyor. Dünyada ilk olan bu yapının içinden benzersiz bir altyapı çıkmakta.

MARKALARA ADETA BİR 'AÇIK BÜFE DENEYİMİ' YAŞATACAK

Metaverse deneyiminin mimari tasarımının her ayrıntısını sağlayan bu yenilikçi bakış açısı söz konusu deneyimi öğrenmek isteyenlere adeta bir 'açık büfe deneyimi' sunuyor.

Günün sonunda önemli olanın içerik olduğuna dikkat çeken Atlas.Space, Turkuvaz Medya ile yeni bir ekranı insanlara sunacak. 'Turkuvaz Medya'nın yeni yüzü' olarak adlandırılabilecek bu proje, Metaverse'in ana deneyimi için eşsiz bir imkan sağlayacak.

METAVERSE EVRENİNİN TÜM İHTİYAÇLARI TEK BİR ADIMDA KARŞILANACAK

Bu iş birliği ile Turkuvaz Medya, reklam veren markalara Metaverse evreni için çözüm sağlayacak. Böylelikle marka yapmak istediği herhangi bir etkinliğin içerikten dataya tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Diğer Mateverse eylemlerinden farklı olarak Atlas.Space ile çalışan marka, arsa satın almakla uğraşmak yerine Turkuvaz Medya'nın halihazırda var olan alanlarından yararlanarak işini kolaylaştıracak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK METAVERSE EVRENİNE ERİŞİM

İlgili markaların Atlas.Space ve Turkuvaz Medya işbirliği sayesinde dünyanın en büyük metaverse evreni olan ReadyPlayer.me'ye entegre olma imkanı olacağından Metaverse evrenleri arasındaki geçiş de oldukça kolay olacak.

Ölçümleme ve data konularında da kolaylık sağlayan bu iş birliği en doğru içeriği en doğru şekilde Turkuvaz Medya'nın yeni yüzü Atlas.Space'te markalara sunmaya hazırlanıyor.