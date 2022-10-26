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    • Teknoloji
    • 26.10.2022 13:30
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    • 26.10.2022 13:30
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    Türk oyun şirketi MANC Games’e Gem Digital Limited’den 50 milyon dolar yatırım

    Operasyonlarını Türkiye'de yürüten ve global ölçekte oyunlar geliştiren Manc Games, oyun içi varlığı Mancium’a GEM Digital Limited (GEM) ile 50 milyon dolarlık yatırım anlaşmasını yaptığını açıkladı.

    Türk şirket MANC Games’e 50 milyon dolar yatırım

    Manc Games, daha önce piyasaya sürdüğü oyunlarla milyonlarca kez indirme almayı başarmış ve hali hazırda geliştirici ekibiyle çeşitli oyunlar üretmeye devam eden mobil yazılım firmasına, GEM Digital Limited'den 50 milyon dolarlık yatırım.

    MANC GAMES'E 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
    Manc Games'in oyun içi varlığı olan Mancium, yeni nesil halka açık bir metaverse ağını temsil etmektedir. Manc ekosistemine güç sağlayan uygulama içi satın alımlar, özel oyun içi etkinlikler ve Manc Academy'yi destekleme gibi tüm işlemlerde kullanılması, Manc Games'i diğer rakiplerinden ayrıştıran özelliklerin başında gelmekte. Tüm bunlara ek olarak, yakın gelecekte piyasaya sürülecek Manc oyunlarının Meta sürümlerinde oyun içi benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip olunması mümkün olacak.

    MANC , GEM GÜÇ BİRLİĞİ İLE DAHA GENİŞ BİR KULLANIM AĞINA ULAŞACAK
    Birçok farklı kategoride oyun geliştiren Manc Games, geleneksel oyunların teknolojiye uygun hale getirilmesi için ciddi yatırımlar yapıyor. Geniş bir kadroyla 3 yılı aşkın süredir arge çalışmalarını yapan firma, 2021 yılında çıkardığı mobil okey uygulaması olan Okey Muhabbet ile milyonlarca indirmeye ulaşmış durumda. Türkiye'nin en hızlı büyüyen oyun girişimlerinden biri olan Manc Games, geleneksel pazarlarda yerleşik bir fon olan GEM'in global gücü ile küresel piyasada da daha yaygın hale gelmeyi hedeflemekte.

    "KÜRESEL OYUN ŞİRKETİ OLMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"
    Manc CEO'su ve kurucusu Halit Emre Aydın; "GEM'in işbirliği, Manc'ı küresel bir oyun şirketi olmaya bir adım daha yaklaştıracak. Sadece mobil oyun uygulaması sektöründe değil, bütün oyun ekosisteminde küresel bir firma olma hedefimize bir adım daha yaklaştık.'' İfadelerini kullandı.

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    Haberler Teknoloji Türk oyun şirketi MANC Games’e Gem Digital Limited’den 50 milyon dolar yatırım
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