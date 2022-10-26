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    • Teknoloji
    • 26.10.2022 10:10
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    • 26.10.2022 10:34
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    SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp için Facebook'a rekor ceza: 346.7 milyon lira

    Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında başlatılan soruşturmada, idari para cezası verilmesine karar verildi. Soruşturma neticesinde 346.7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

    Facebook’a WhatsApp cezası kesildi

    Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma neticesinde 346.7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

    Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

    20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; FACEBOOK'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.
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        Haberler Teknoloji SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp için Facebook'a rekor ceza: 346.7 milyon lira
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