TOGG'un Trugo şarj istasyonları ilk deneyim için hazır hale geldi





OYUNCULAR MONİTÖRLERE GÖZÜ GİBİ BAKAR

Monster Notebook ailesinin en genç üyesi Aryond A27 V1.2 oyuncu monitörü, oyuncuların ve görsel içerik üretimi alanında çalışan profesyonellerin beğenisine sunuldu.



KAVİSLİ EKRAN

Oyunlardan maksimum verim almak isteyen oyunseverler ve kreatif alanda çalışan profesyoneller için tasarlanan Aryond A27 V1.2; 240 Hz ekran yenileme hızı, 1920x1080 çözünürlüğü ve VA teknolojisine sahip paneliyle dikkat çekiyor. 1ms tepkime süresi, 3000:1 kontrast değeri, yüzde 119,9 SRGB profesyonel renk gamı ve HDR10 özellikleriyle geliştirilerek canlı ve gerçekçi bir deneyim sunuyor. 27 inç boyutu, 16:9 oranı, ince çerçevesi ve geniş curved panel tasarımıyla gelen Aryond A27 V1.2 monitörler, yüksek tempo gerektiren oyunlarda dahi göz konforundan taviz vermeyerek gerçekçi bir oyun deneyimi vadediyor. Yeni Aryond monitörler; standart, film, fotoğraf ve oyun olmak üzere dört farklı görüntü modu arasında geçiş imkânı sunuyor. Ayrıca, yırtılma, gecikme ve kayma sorunlarını ortadan kaldıran AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen Aryond A27 V1.2 monitörler, MRPT teknolojisiyle gölgelenmeyi engelliyor. Anti-Flicker teknolojisiyle geliştirilen yeni Aryond monitörler, ışık titreşimlerini engelleyerek gözlerde hissedilen yorgunluk, kaşıntı ve bulanıklık gibi rahatsızlıkları minimuma indiriyor.

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