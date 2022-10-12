TOGG'un Trugo şarj istasyonları ilk deneyim için hazır hale geldi

Teknoloji odaklı mobilite şirketi Togg, otomobil dışında elektrikli ve otonom aracın tüm deneyim yolculuğu için hazırlıkları tamamlıyor. Bolu'da 4'ü 180 kW, 2'si 300 kW üzeri 6 cihaz kuran Trugo, 12 soketle tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu'nun hareketli mekanı HighWay Dinlenme Tesisi'nden yolu geçenlere, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 12 soketle hizmet verecek. Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.
YENİLENEBİLİR ENERJİ
Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu'yu tercih ettik. Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz."
OYUNCULAR MONİTÖRLERE GÖZÜ GİBİ BAKAR
Monster Notebook ailesinin en genç üyesi Aryond A27 V1.2 oyuncu monitörü, oyuncuların ve görsel içerik üretimi alanında çalışan profesyonellerin beğenisine sunuldu.
KAVİSLİ EKRAN
Oyunlardan maksimum verim almak isteyen oyunseverler ve kreatif alanda çalışan profesyoneller için tasarlanan Aryond A27 V1.2; 240 Hz ekran yenileme hızı, 1920x1080 çözünürlüğü ve VA teknolojisine sahip paneliyle dikkat çekiyor. 1ms tepkime süresi, 3000:1 kontrast değeri, yüzde 119,9 SRGB profesyonel renk gamı ve HDR10 özellikleriyle geliştirilerek canlı ve gerçekçi bir deneyim sunuyor. 27 inç boyutu, 16:9 oranı, ince çerçevesi ve geniş curved panel tasarımıyla gelen Aryond A27 V1.2 monitörler, yüksek tempo gerektiren oyunlarda dahi göz konforundan taviz vermeyerek gerçekçi bir oyun deneyimi vadediyor. Yeni Aryond monitörler; standart, film, fotoğraf ve oyun olmak üzere dört farklı görüntü modu arasında geçiş imkânı sunuyor. Ayrıca, yırtılma, gecikme ve kayma sorunlarını ortadan kaldıran AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen Aryond A27 V1.2 monitörler, MRPT teknolojisiyle gölgelenmeyi engelliyor. Anti-Flicker teknolojisiyle geliştirilen yeni Aryond monitörler, ışık titreşimlerini engelleyerek gözlerde hissedilen yorgunluk, kaşıntı ve bulanıklık gibi rahatsızlıkları minimuma indiriyor.