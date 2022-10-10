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    • Teknoloji
    • 10.10.2022 13:51
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    • 10.10.2022 13:52
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    Türkiye veri ihlallerine karşı harekete geçmişti! WhatsApp sözlü savunma yapacak

    Son dakika haberleri... ABD'li Marck Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp'ın geçtiğimiz yıl uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını kabul etmesini zorunlu tutmasının ardından Türkiye harekete geçmiş ve Rekabet Kurumu soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma yürütülen Meta Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin sözlü savunması yarın Rekabet Kurulu'nda yapılacak.

    WhatsApp sözlü savunma yapacak!

    ABD'li ünlü isim Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp geçtiğimiz yıl uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını kabul etmesini zorunlu tutmasının ardından Türkiye harekete geçerek duruma tepki göstermişti.

    VERİ PAYLAŞIMINA KARŞI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta şirketi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.

    WHATSAPP SAVUNMA YAPACAK
    Meta Platforms Inc. (Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook Ireland Limited) , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak.

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

        Sözlü savunma toplantısı, yarın saat 10.30'da Rekabet Kurulunda gerçekleştirilecek.

        Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, çevrim içi takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

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