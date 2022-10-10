Türkiye veri ihlallerine karşı harekete geçmişti! WhatsApp sözlü savunma yapacak

Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, çevrim içi takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

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