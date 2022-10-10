Türkiye veri ihlallerine karşı harekete geçmişti! WhatsApp sözlü savunma yapacak

ABD'li ünlü isim Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp geçtiğimiz yıl uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını kabul etmesini zorunlu tutmasının ardından Türkiye harekete geçerek duruma tepki göstermişti.
VERİ PAYLAŞIMINA KARŞI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta şirketi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.
WHATSAPP SAVUNMA YAPACAK
Meta Platforms Inc. (Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook Ireland Limited) , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.