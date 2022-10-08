Deneyenler şimdiden bayıldı! Whatsapp'a paralı üyelik geliyor! İşte Whatsapp Premium özellikleri...

WhatsApp'ın uygulamadaki işletmeler için bir abonelik planı üzerinde çalıştığı belirtildi. WhatsApp Premium ismi verilen bu sistem ilk olarak bu yıl Nisan ayında bir WhatsApp güncelleme izleme sitesi olan WaBetaInfo tarafından duyuruldu. İşte Whatsapp Premium özellikleri ve konu hakkında detaylar...