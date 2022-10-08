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    • Teknoloji
    • 08.10.2022 13:16
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    • 08.10.2022 13:16
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    Deneyenler şimdiden bayıldı! Whatsapp'a paralı üyelik geliyor! İşte Whatsapp Premium özellikleri...

    Whatsapp Premium'da ilk olarak, işletmeler müşteri arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için tek hesaba 10 adet kadar cihazı bağlayabilecekler. İşletmeler müşterileri bir açılış sayfasına veya WhatsApp sohbetine yönlendiren özel bir kısa bağlantı oluşturabilecek. Premium planın fiyatları, söz konusu işletmenin ülkesine göre farklılık gösterecektir.

    takvim.com.tr
    Whatsapp’a paralı üyelik geliyor!

    WhatsApp'ın uygulamadaki işletmeler için bir abonelik planı üzerinde çalıştığı belirtildi. WhatsApp Premium ismi verilen bu sistem ilk olarak bu yıl Nisan ayında bir WhatsApp güncelleme izleme sitesi olan WaBetaInfo tarafından duyuruldu. İşte Whatsapp Premium özellikleri ve konu hakkında detaylar...

    WHATSAPP PREMİUM ÖZELLİKLERİ NELER?

    İşletmeler müşterileri bir açılış sayfasına veya WhatsApp sohbetine yönlendiren özel bir kısa bağlantı oluşturabilecek.

    WHATSAPP PREMİUM NE KADAR?

    Premium planın fiyatları, söz konusu işletmenin ülkesine göre farklılık gösterecektir.

        WHATSAPP PREMİUM NERELERDE VAR?

        WhatsApp Premium, Android ve iOS için WhatsApp Business beta'nın en son sürümlerini yükleyen belirli ülkelerdeki bazı işletmelere sunuldu. Önümüzdeki haftalarda daha fazla iş alanına yayılacak.

        WHATSAPP PREMİUM NE ZAMAN GELİYOR?

        WhatsApp özelliğini şirketin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunması bekleniyor.
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