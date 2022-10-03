Yerli ve milli savunma sanayiine bir imza daha! Türk tanklarına zırh ötesi görüş geliyor

Bu kapsamda, muharebe sahasında piyadelerin durumsal farkındalığını zenginleştirmek, özgün ve milli platformların dijital ikizlerini geliştirmek gibi yenilikçi çözümler geliştirdiklerini belirten Albayrak, bunlara ek olarak yakın dönemde zırhlı araçlara ve tanklara yeni nesil kabiliyetler eklemek için Zırh Ötesi Görüş Projesi'ne başladıklarını ifade etti.

İLK ADIM 2015'TE ATILDI

Albayrak, bu konuda çeşitli teknoloji gösterimleri yaptıklarını ve geldikleri aşamayı ilk kez 2015'teki IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilediklerini dile getirerek, çözümlerini ASELSAN'ın Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi'ne (Yamgöz) entegre ettiklerini, sonrasında da çeşitli sözleşmeler imzaladıklarını ve sistemi daha da olgunlaştırdıklarını bildirdi.