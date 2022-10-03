Yerli ve milli savunma sanayiine bir imza daha! Türk tanklarına zırh ötesi görüş geliyor

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketi, her çeşit zırhlı araç mürettebatının durumsal farkındalığını artıran "Zırh Ötesi Görüş Sistemi" geliştirdi.
ARACIN ÇEVRESİNİ İZLEYEBİLİYOR
Ana muharebe tankları ve zırhlı muharebe araçları gibi yakın görüş imkanı kısıtlı askeri araçlarda kullanılacak sistem, personelin araç içinde taktik sahadaki durumsal farkındalığını artırıyor.
Zırh Ötesi Görüş Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi verilerini de alabiliyor ve bu verileri kamera görüntülerini zenginleştirmek için kullanıyor. Sistem kullanılırken artırılmış gerçeklik gözlüğü takan personel, başını hangi yöne çevirirse zırhı görmeksizin doğrudan aracın çevresini izleyebiliyor.
STRATEJİK ÖNEM VERİLİYOR
BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, şirketin kuruluşundan bu yana yenilikçi teknolojilerin muharebe sahasına entegrasyonuna stratejik önem verdiğini söyledi.
Bu kapsamda, muharebe sahasında piyadelerin durumsal farkındalığını zenginleştirmek, özgün ve milli platformların dijital ikizlerini geliştirmek gibi yenilikçi çözümler geliştirdiklerini belirten Albayrak, bunlara ek olarak yakın dönemde zırhlı araçlara ve tanklara yeni nesil kabiliyetler eklemek için Zırh Ötesi Görüş Projesi'ne başladıklarını ifade etti.
İLK ADIM 2015'TE ATILDI
Albayrak, bu konuda çeşitli teknoloji gösterimleri yaptıklarını ve geldikleri aşamayı ilk kez 2015'teki IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilediklerini dile getirerek, çözümlerini ASELSAN'ın Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi'ne (Yamgöz) entegre ettiklerini, sonrasında da çeşitli sözleşmeler imzaladıklarını ve sistemi daha da olgunlaştırdıklarını bildirdi.