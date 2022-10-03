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    • Teknoloji
    • 03.10.2022 09:53
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    • 03.10.2022 09:53
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    Son dakika fiyat açıklaması! 2022 TOGG fiyatı ne kadar, güncel fiyat listesi nasıl? TOGG ne zaman satışa çıkacak?

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından fiyat iddialarıyla ilgili ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar ise heyecanla yerli otomobilin çıkacağı tarihi bekliyor. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 TOGG fiyatı ne kadar?

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından sosyal emydada dolaşan yalan haberlere karşı açıklamalarda bulundu.

    TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    TOGG'un çıkış tarihi Mart 2023 olarak belirlendi. Sosyal medyada çıkan yalan haberlere karşı TOGG'da açklama geldi.

    Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça TOGG'a ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan ger gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanmasına ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır. Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

    -Fiyat listesi,
    -Ön sipariş- satış kampanyası,
    -Kendisini TOGG iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının artığını gözlemliyoruz.

    Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilememesini önemle rica ederiz. TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir.Kurumsal sorumluluk prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız

    TOGG SATIŞ FİYATI NE KADAR?

    TOGG satış fiyatı henüz belli olmadı. Sosyal medyada yapılan tahminler arasında ise birçok mebla yer alıyor. Yerli ve milli otomobil olan TOGG fiyatının 800 bin TL – 900 bin TL aralığında satılacağı tahmin ediliyor.

        TOGG NASIL ALABİLİRİM?

        Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi'nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse "Başvuru Formu" doldurulması suretiyle kvkk@togg.com.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.
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        Haberler Teknoloji Son dakika fiyat açıklaması! 2022 TOGG fiyatı ne kadar, güncel fiyat listesi nasıl? TOGG ne zaman satışa çıkacak?
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