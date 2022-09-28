Mavi tikli rozet için tuzağa düşüyoruz! Doğrulama talebi arttıkça dolandırıcılık da arttı

Instagram, Twitter gibi sosyal medyada dikkat çeken, doğrulanmış hesap sahibi olmak çok önemli. Öneri listelerine girerek dikkat çekmek isteyen kullanıcılar çok popüler tuzaklara düşüyor. Artık bu tuzaklar sıradan hal almaya başladı. Son dönem sosyal medya sahtekarlığına bir yenisinin daha eklendiğini açıklayan FL Communications Kurucusu ve Teknoloji Yazarı Furkan Lüleci, Instagram ve Facebook için mavi doğrulanmış rozeti, halk arasında 'mavi tik' pazarının kurulduğunu ve daha çok mavi rozet ile prestij peşinde koşanların tuzağa çekildiği aktardı. Lüleci, "Mavi tik tedarikçilerine aldanıp paranızı kaptırmayın" uyarısında bulundu. Mavi rozetin Instagram ve Facebook gibi platformlar için cezbedici bir rozet olduğunu ve sosyal medyada kişisel markasını oluşturmak isteyenlere prestij kazandırdığını söyleyen Furkan Lüleci, "Kimlerin doğrulamaya uygun olduğu konusunda net bir şema yok. Hesabını doğrulatma isteklerinde yoğun artış yaşanınca Meta; müzik, eğlence ve moda gibi kategorilerde bazı kriterler belirledi. Bugün bu kriterler, mavi rozet pazarlayıcılarının yol haritasına dönüşmüş durumda" açıklamasını yaptı.