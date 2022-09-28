Mavi tikli rozet için tuzağa düşüyoruz! Doğrulama talebi arttıkça dolandırıcılık da arttı

Instagram, Twitter gibi sosyal medyada dikkat çeken, doğrulanmış hesap sahibi olmak çok önemli. Öneri listelerine girerek dikkat çekmek isteyen kullanıcılar çok popüler tuzaklara düşüyor. Artık bu tuzaklar sıradan hal almaya başladı. Son dönem sosyal medya sahtekarlığına bir yenisinin daha eklendiğini açıklayan FL Communications Kurucusu ve Teknoloji Yazarı Furkan Lüleci, Instagram ve Facebook için mavi doğrulanmış rozeti, halk arasında 'mavi tik' pazarının kurulduğunu ve daha çok mavi rozet ile prestij peşinde koşanların tuzağa çekildiği aktardı. Lüleci, "Mavi tik tedarikçilerine aldanıp paranızı kaptırmayın" uyarısında bulundu. Mavi rozetin Instagram ve Facebook gibi platformlar için cezbedici bir rozet olduğunu ve sosyal medyada kişisel markasını oluşturmak isteyenlere prestij kazandırdığını söyleyen Furkan Lüleci, "Kimlerin doğrulamaya uygun olduğu konusunda net bir şema yok. Hesabını doğrulatma isteklerinde yoğun artış yaşanınca Meta; müzik, eğlence ve moda gibi kategorilerde bazı kriterler belirledi. Bugün bu kriterler, mavi rozet pazarlayıcılarının yol haritasına dönüşmüş durumda" açıklamasını yaptı.
SAHTE MÜZİSYENLİK
Lüleci, Propublica araştırmasına göre 2021'den bu yana, girişimciler, lüks tüketim satıcıları, kripto girişimcileri, modeller ve TV yıldızlarının da aralarında bulunduğu binlerce kişinin mavi rozet pazarının müşterisi haline geldiğini açıkladı. Bunların pek çoğunun müzikle ilişkisi olmamasına rağmen mavi tik almalarını sağlamak için müzisyen imajı çizildiğini aktaran Lüleci, şu bilgilere yer verdi: "Müzik kategorisindeki şemayı dikkate alarak çalışan mavi rozet pazarlamacıları bir profesyonel gibi hareket ediyor. Bir hesabı veya kişiyi mavi rozet sahibi yapmak için başta Spotify, Apple Music gibi platformlarda sahte hesaplar açılıyor. Ayrıca bu hesapların aktifliğine de dikkat ediliyor. Bunun için de sahte botlar devreye giriyor. Bu hesaplara sahte şarkılar, besteler ekleniyor. Kişi için müzikle ilgileniyormuş havası profesyonel bir şekilde yaratıldıktan sonra mavi rozet alınıyor."
HESAP VE PARA KAPTIRILIYOR
Sahte bir organizasyon ve para ödeme yöntemiyle basın - sahte haber içeriği desteği alınarak elde edilen mavi rozetli profillerin tespit edilip geri dönüşü olmayan şekilde silindiğini aktaran Lüleci, bu hesaplar arasında iki milyon takipçisi bulunan ünlü kişilerin profillerinin de olduğunu söyledi. Meta tarafından mavi rozet dolandırıcılarına ödeme yapılmaması gerektiğine dair açıklamalar yapıldığını aktaran Lüleci, "Sizi müzisyen gibi olduğunuzdan farklı bir kimlikle sunup mavi rozet alınabileceğini söyleyenlere karşı dikkatli olunması gerekir. Bu kişilere ödeme yapıldıktan sonra mavi rozet belki alınabilir. Ama Meta çalışanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda hesabınızın askıya alınma riski çok yüksek. Sahtekarlık nedeniyle askıya alınan hesabı geri almaksa mümkün değil. Hem paranızı hem de hesabınızı kaybedebilirsiniz" açıklamalarına yer verdi. (Timur Sırt)