Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızı' MARLIN SİDA: NATO tatbikatında nefes kesti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı (SİDA), NATO koordinesinde Portekiz'de gerçekleştirilen tatbikatta yeteneklerini sergiledi.
100'E YAKIN ARAÇ GÖREV ALDI
İnsansız deniz sistemlerinin boy gösterdiği, Portekiz'deki Troia Yarımadası'nda gerçekleştirilen REPMUS 2022 Tatbikatı'nın ilk bölümünde 100'e yakın insansız uçan, yüzen ve dalan araç görev aldı.
16 NATO ülkesinden, 18'den fazla gemi ve 48 insansız unsurun katıldığı, 25-30 Eylül tarihleri arasındaki Dynamic Messenger 2022 isimli tatbikatın ikinci bölümünde ise insanlı ve insansız unsurlar denizde harp türlerini deniyor.