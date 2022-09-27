Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızı' MARLIN SİDA: NATO tatbikatında nefes kesti

BİRDEN ÇOK GÖREV TİPİNİ YERİNE GETİRİYOR

Civelek, MARLIN'in, su üstü-su altı harbi ve özellikle elektronik harp görevlerinde birden çok görev tipini yerine getirebilen tek platform olarak dikkati çektiğini aktardı.

Civelek, şunları kaydetti:

Bu görevleri yaparken ağır deniz şartlarında bulunmanın getirdiği zorlukları da tecrübe ediyor ve çok önemli bir stabilite başarısıyla ilerliyoruz. Başkalarının insansız araçlarıyla denize çıkamadığı bir gün, denizde olup görevimizi yapıp geri gelmenin onurunu yaşıyoruz.