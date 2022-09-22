Milyonlar bekliyordu! iPhone 14 tanıtıldı! İşte iPhone 14 pro max fiyatı ve özellikleri!

"Şu çentiğe güzel olmuş diyen cahildir. önceki modelden tek farkı, çentiğin üstüne hiç bir işe yaramayacak 2.5 mmlik ekran eklemişler. bu mu yani müthiş olan? yoksa o animasyonlar iphone x'e bile uygulanabilir."

"14'ün düz modelini almak tam bir enayilik olacaktır. 14 ile 14 pro max arasında dağlar kadar fark oluşmuş."