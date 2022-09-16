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    • Teknoloji
    • 16.09.2022 06:50
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    • 16.09.2022 06:50
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    Milyonlar bekliyordu! iPhone 14 tanıtıldı! İşte iPhone 14 pro max fiyatı ve özellikleri!

    İPhone tutkunları için son günlerdeoldukça merak edilen iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusu merak konusu oldu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni serisi İPhone 14 için geri sayım başladı. Peki, İPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte, İPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İşte iPhone 14 pro max fiyatı ve özellikleri!

    İPhone tutkunları için son günlerdeoldukça merak edilen iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusu merak konusu oldu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni serisi İPhone 14 için geri sayım başladı. Peki, İPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte, İPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

    İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple iPhone 14'ü tanıttı. İphone 13'e olan benzerliğiyle dikkat çeken iPhone 14 birçok kişinin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. 799 dolardan satışa başlayacak iPhone 14, 16 Eylül tarihinde Avrupa'da ve ABD'de satışa sunulacak.

    İPHONE 14 NE KADAR?

    İPhone 14'ün ABD fiyatı belli oldu.

        ABD'DE iPHONE 14 FİYATLARI

        iPhone 14 - 799 dolar- 14.563 TL

        iPhone 14 Max - 899 dolar- 16.385 TL

        iPhone 14 Pro - 1099 dolar- 20.003 TL

        Yukarıdaki Türkiye fiyatları KDV'siz olarak hesaplanmıştır. Güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.


        İPHONE 14 YORUMLARI

        "Çentiğe bu kadar yazılım yatırımı yaptılarsa yakın zamanda kalmayacak diye anlıyorum ve yine ekrana gömülü parmak izi okuyucusu yok. çentikteki uygulamalar hoşuma gitti ama iphone'a çekmeye yetmez beni. anlatılanların çok daha fazlası samsung'ta var. samsung'un son telefonları donanım açısından beni memnun etmiyor ama iphone da yazılım açısından mutlu etmiyor. alacak telefon yok resmen."

        "Şu çentiğe güzel olmuş diyen cahildir. önceki modelden tek farkı, çentiğin üstüne hiç bir işe yaramayacak 2.5 mmlik ekran eklemişler. bu mu yani müthiş olan? yoksa o animasyonlar iphone x'e bile uygulanabilir."

        "14'ün düz modelini almak tam bir enayilik olacaktır. 14 ile 14 pro max arasında dağlar kadar fark oluşmuş."
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