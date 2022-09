Akıllı telefonlar çoklu kameralarla stüdyo kalitesinde fotoğraflar çekiyor

Akıllı telefonlar sürekli yanımızda taşıdığımız için her koşulda çalışmaya alışık. Ancak çok detaylı bir stüdyo çekiminde değiştirilebilir mercekli cihazlar kadar etkili olabiliyor. Üstelik cihazların yetenekleri sadece kamerada değil, hızlı şarjda da ortaya çıkıyor. 7.29 mm kalınlıkta ve yalnızca 173 gram ağırlığında olan Xiaomi 12 Lite, şıklığının yanı sıra rahat bir tutuş hissi veriyor. Cihazın arka kapağı, ışıkta dans eden mat bir renk gradyanı ile dikkat çekiyor. Basit ama zarif bir estetik için cihazın rengi düz kenarlar boyunca uzanıyor. Cihazın arka tarafında üst düzey lüks duygusu veren, zarifçe yerleştirilmiş metal halkalı üç kamera bulunuyor. Modaya uygun renk paletiyle dikkat çeken Xiaomi 12 Lite'ın tasarımı, kullanıcıların kendilerini ifade etme arzusuna hitap eden Açık Yeşil, Açık Pembe ve Siyah olmak üzere üç farklı renkle öne çıkıyor.



ÜÇLÜ KAMERA

Cihaz, büyük bir HM2 sensörden güç alan 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve her açıdan yüksek çözünürlüklü görüntüleri ayrıntılı olarak yakalamaya olanak tanıyan 2MP makro kameradan oluşan stüdyo düzeyinde üçlü kamera kurulumuna sahip. Göz takibi ve hareket yakalama özelliğini bir araya getiren kamera kurulumu, fotoğraflara daha iyi netlik ve kalite katarken doğaçlama kapak çekimleri için yepyeni olasılıklar alanı açıyor. GD2 sensörü ve otomatik odaklama özelliklerine sahip olan 32MP ön kamera, iyileştirilmiş netlik ve renklerle net selfieler çekilmesine olanak tanıyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği algoritmasıyla güçlendirilen otomatik HDR'li selfie portre modu, modaya uygun sonuçlar veriyor. Xiaomi Selfie Glow (iki yumuşak LED) ile tamamlanan ön kamera, tüm senaryolarda kullanıcıların doğal güzelliklerini ayrıntılarla yakalıyor.



5G UYUMLU TELEFONLAR

Tüm bunlara ek olarak Xiaomi 12 Lite, görüntü düzenleme için insanları, kedileri ve köpekleri otomatik olarak tanımlayan ve öne çıkaran profesyonel bir düzenleyici olan Magic Cutout, çeşitli tarzlarda vloglar oluşturmak için 19 şablona sahip olan Vlog modu ve kullanımı kolay sinematik filtreler ve One- Click AI gibi heyecan verici özellikler dahil olmak üzere sosyal medyadaki gönderileri ve videoları zenginleştiren bir dizi etkileyici görüntüleme özelliğiyle geliyor. Xiaomi 12 Lite, amiral gemisi düzeyinde 5G performansı sunmak için Snapdragon 778G çipset ile donatıldı. 6nm süreçle üretilen 8 çekirdekli SoC, performans ve güç tüketimi arasında denge kuruyor ve 5G'den en iyi şekilde faydalanılmasına olanak tanıyor. Çok katmanlı soğutma sistemi, her açıdan sorunsuz bir deneyim için verimli ısı dağılımı sağlıyor. Xiaomi 12 Lite'ın 4 bin 300mAh pili, tam gün kullanımı kolayca desteklerken, 67W turbo şarj, kullanıcıları hareket halinde tutmak için yalnızca 41 dakikada pilin yüzde 100'e kadar şarj olmasına olanak tanıyor. Xiaomi 12 Lite, 6.55 inç AMOLED ekran ve HDR10+ ve Dolby Vision özellikleriyle birlikte geliyor. 68 milyar renk gösterebilen TrueColor ekran, fotoğraf albümlerine veya en sevilen moda kataloglarına göz atarken zengin ve doğru renkler sunuyor. Cihaz ayrıca, daha akıcı bir deneyim için 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile donatıldı. Xiaomi 12 Lite Türkiye'de 16 bin 499 lira tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa çıktı.

