Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp geçtiğimiz yıl uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını kabul etmesini zorunlu tutmasının ardından Türkiye harekete geçmiş ve Rekabet Kurumu soruşturma başlatmıştı.
VERİ PAYLAŞIMINA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ
Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta şirketi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.
WHATSAPP SÖZLÜ SAVUNMA YAPACAK
Ayrıca, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Rekabet Kurumu'ndan 23 Ağustos 2022'de yapılacağı duyurulan ardından da ertelenen sözlü savunma toplantısının, 11 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30'da yapılacağı bildirildi.
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların sözlü savunma toplantısına söz almak üzere ve dinleyici olarak katılabileceği bildirildi.
Açıklamada, "Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, 'Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ' uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 4 Ekim 2022 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir. Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" denildi.