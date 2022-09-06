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    • Teknoloji
    • 06.09.2022 08:09
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    • 06.09.2022 08:09
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    iPhone 14 kaç TL olur, fiyatı ne kadar? iPhone 14 ne zaman çıkıyor? İşte çıkış tarihi!

    İPhone tutkunları için son günlerdeoldukça merak edilen iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusu merak konusu oldu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni serisi İPhone 14 için geri sayım başladı. Peki, İPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte, İPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    iPhone 14 ne zaman çıkıyor? iPhone 14 kaç TL olur, fiyatı ne kadar? İşte çıkış tarihi!

    İPhone tutkunları için son günlerdeoldukça merak edilen iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusu merak konusu oldu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni serisi İPhone 14 için geri sayım başladı. Peki, İPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte, İPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

    İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.

    İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

    iPhone 14'den ilk fotoğraflar sızdı. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. (Weibo).

    İPhone 14 ne zaman çıkacak İPhone 14 çıkış tarihi ve özellikleri


        İPHONE 14 FİYATLARI

        iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen sızıntıya göre; yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.

        iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

        iPhone 14 - 799 dolar

        iPhone 14 Max - 899 dolar

        iPhone 14 Pro - 1099 dolar

        iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar
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        Haberler Teknoloji iPhone 14 kaç TL olur, fiyatı ne kadar? iPhone 14 ne zaman çıkıyor? İşte çıkış tarihi!
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